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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 05:14

  deneg net написав:
  dim.ua написав:По карте UNEX CARD требуется ли в календарный месяц совершать минимальную сумму трат по карте? по активности счета нет никаких требований?
Кто пользуется этой картой, какие есть явные недостатки, "подводные камни"?

Увидел что за отели и такси 20 и 25% - это всегда так, или меняется? Есть лимит по выплате кешбека?

Спасибо.

Никаких минимальных сумм нет.
По активности требования есть. Если карта неактивна полгода (сейчас вроде три месяца), то плата за неактивность, но в овер не загоняют. Поэтому, если нет положительного остатка, то никакой платы взыматься не будет.
По подводным камням, то их нет. Обычная карта. я пользовался, но сейчас нет, потому что у Тазика условия интереснее, как для меня. Карта действующая, но на остастке ноль, поэтому плату не берут.
Категории кешбека всё время меняются.
Лимит 500 (может сейчас больше, но до недавна было так).
В принципе, когда я пользовался картой, то всё было норм. На сегодня Тазик предлагает условия лучше, а обслуживания удобнее, но это лично моё видение. Можете смело брать карту и пробовать.

Надо еще добавить, что минимальная трата, с которой будет начисляться кешбэк - 300 гривен. Кстати, подобного я больше ни у кого не встречал, только у Юнекса.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:56

  Искатель написав:Надо еще добавить, что минимальная трата, с которой будет начисляться кешбэк - 300 гривен. Кстати, подобного я больше ни у кого не встречал, только у Юнекса.

в Пиреусе подобная муть, но там смысла нет вообще

категории меняются раз в квартал обычно, но было и ежемесячно
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 08:57

  dim.ua написав:По карте UNEX CARD требуется ли в календарный месяц совершать минимальную сумму трат по карте? по активности счета нет никаких требований?
Кто пользуется этой картой, какие есть явные недостатки, "подводные камни"?

Увидел что за отели и такси 20 и 25% - это всегда так, или меняется? Есть лимит по выплате кешбека?

Спасибо.


лимит 500
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:41

UNEX CARD

Страховок никаких не навязывают при открытии карты UNEX CARD?
Карту можно получить только в отделении?
Пополнение без комиссии только по реквизитам с других банков?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:26

Re: Юнекс Банк

  dim.ua написав:Пополнение без комиссии только по реквизитам с других банков?

Дивно, але без комісії можна поповняти в терміналах приват або з приватівських карт так само як пумб
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:50

  deneg net написав:
  dim.ua написав:По карте UNEX CARD требуется ли в календарный месяц совершать минимальную сумму трат по карте? по активности счета нет никаких требований?
Кто пользуется этой картой, какие есть явные недостатки, "подводные камни"?

Увидел что за отели и такси 20 и 25% - это всегда так, или меняется? Есть лимит по выплате кешбека?

Спасибо.
По активности требования есть. Если карта неактивна полгода (сейчас вроде три месяца)...
Залишилось по-старому 6 міс
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:13

КБ сегодня прилетит?
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:18

А баланс убер сьогодні поповнювати вже запізно? Кб же по проводці?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:21

  ukrprom2014 написав:КБ сегодня прилетит?
Мав би сьогодні


  Чорний Ворон написав:А баланс убер сьогодні поповнювати вже запізно? Кб же по проводці?
По проводці
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:48

  Чорний Ворон написав:А баланс убер сьогодні поповнювати вже запізно? Кб же по проводці?

Поздно, на ноябрь пойдет.

А КБ я у себя пока не вижу...
ВIВ
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