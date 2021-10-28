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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 293294295296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:49

  ВIВ написав:
  Чорний Ворон написав:А баланс убер сьогодні поповнювати вже запізно? Кб же по проводці?

Поздно, на ноябрь пойдет.

А КБ я у себя пока не вижу...
В мене по кільком аккаунтам прийшов о 15:59 :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 228
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