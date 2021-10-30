RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 293294295296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:49

  ВIВ написав:
  Чорний Ворон написав:А баланс убер сьогодні поповнювати вже запізно? Кб же по проводці?

Поздно, на ноябрь пойдет.

А КБ я у себя пока не вижу...
В мене по кільком аккаунтам прийшов о 15:59 :roll:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 229
З нами з: 07.06.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 08:35

А на ноябрь у Юнекса те же категории, что и в октябре, да?
Там же вроде поквартально они устанавливаются. Или нет?
Искатель
 
Повідомлень: 5046
З нами з: 22.02.16
Подякував: 769 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 08:40

  Искатель написав:А на ноябрь у Юнекса те же категории, что и в октябре, да?
Там же вроде поквартально они устанавливаются. Или нет?

Выбирать дает уже новые, но текст и правила пока еще старые.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 31.07.19
Подякував: 85 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 08:46

Зображення
Zonenor
 
Повідомлень: 60
З нами з: 26.02.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 293294295296
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: solomia і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9993, 9994, 9995
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
99940 12957656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 09:14
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4994, 4995, 4996
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49956 6873199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лис, 2021 08:59
lamal
Банк Альянс 1 ... 134, 135, 136
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1356 282670
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 22:12
vovareuckij

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.