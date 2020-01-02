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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:49
ВIВ написав: Чорний Ворон написав:
А баланс убер сьогодні поповнювати вже запізно? Кб же по проводці?
Поздно, на ноябрь пойдет.
А КБ я у себя пока не вижу...
В мене по кільком аккаунтам прийшов о 15:59
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Додано: Пон 01 лис, 2021 08:35
А на ноябрь у Юнекса те же категории, что и в октябре, да?
Там же вроде поквартально они устанавливаются. Или нет?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 08:40
Искатель написав:
А на ноябрь у Юнекса те же категории, что и в октябре, да?
Там же вроде поквартально они устанавливаются. Или нет?
Выбирать дает уже новые, но текст и правила пока еще старые.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 08:46
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