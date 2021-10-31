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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:49
ВIВ написав: Чорний Ворон написав:
А баланс убер сьогодні поповнювати вже запізно? Кб же по проводці?
Поздно, на ноябрь пойдет.
А КБ я у себя пока не вижу...
В мене по кільком аккаунтам прийшов о 15:59
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Додано: Пон 01 лис, 2021 08:35
А на ноябрь у Юнекса те же категории, что и в октябре, да?
Там же вроде поквартально они устанавливаются. Или нет?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 08:40
Искатель написав:
А на ноябрь у Юнекса те же категории, что и в октябре, да?
Там же вроде поквартально они устанавливаются. Или нет?
Выбирать дает уже новые, но текст и правила пока еще старые.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 08:46
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Додано: Пон 01 лис, 2021 12:26
А хіба у цього банку поповнення через термінали привату не зараховуються миттєво?
В мене була заборгованість за вересень, яку я 22 жовтня оплатив через термінал привату і невдовзі витратив на купівлю валюти. Тепер списалася комісія і підтримка каже що потрібно було чекати 3 дні на проведення зарахованих коштів
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Пансер
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Додано: Пон 01 лис, 2021 13:01
Пансер написав:
А хіба у цього банку поповнення через термінали привату не зараховуються миттєво?
В мене була заборгованість за вересень, яку я 22 жовтня оплатив через термінал привату і невдовзі витратив на купівлю валюти. Тепер списалася комісія і підтримка каже що потрібно було чекати 3 дні на проведення зарахованих коштів
тут даже входящий p2p виден не мгновенно, полчаса минимум,а проводка - как и у всех - 2-3 дня
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cohan
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Додано: Пон 01 лис, 2021 13:14
Пансер написав:
А хіба у цього банку поповнення через термінали привату не зараховуються миттєво?
В мене була заборгованість за вересень, яку я 22 жовтня оплатив через термінал привату і невдовзі витратив на купівлю валюти. Тепер списалася комісія і підтримка каже що потрібно було чекати 3 дні на проведення зарахованих коштів
Через терминал привата должно зачисляться на счет мгновенно. У меня примеров обратного не было, гашусь таким образом в последний рабочий день месяца.
Надо смотреть предметно, за что у вас за комиссия. На пальцах сложно сказать.
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ramzes4
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Додано: Пон 01 лис, 2021 13:17
ramzes4
507 грн комісії
операції приблизно на 10 000
Раніше робив так само, проблем не було
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Пансер
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:47
MCC краси та здоровья, конечно, с подвохом, лабораборий и клнинк, как у конкурентов, тут не предусмотрено
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cohan
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