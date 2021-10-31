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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 293294295296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:49

  ВIВ написав:
  Чорний Ворон написав:А баланс убер сьогодні поповнювати вже запізно? Кб же по проводці?

Поздно, на ноябрь пойдет.

А КБ я у себя пока не вижу...
В мене по кільком аккаунтам прийшов о 15:59 :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 08:35

А на ноябрь у Юнекса те же категории, что и в октябре, да?
Там же вроде поквартально они устанавливаются. Или нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 08:40

  Искатель написав:А на ноябрь у Юнекса те же категории, что и в октябре, да?
Там же вроде поквартально они устанавливаются. Или нет?

Выбирать дает уже новые, но текст и правила пока еще старые.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 08:46

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Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:53

  Zonenor написав:Зображення


о, исправляются
осталось MCC сверить
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:26

Re: Юнекс Банк

А хіба у цього банку поповнення через термінали привату не зараховуються миттєво?
В мене була заборгованість за вересень, яку я 22 жовтня оплатив через термінал привату і невдовзі витратив на купівлю валюти. Тепер списалася комісія і підтримка каже що потрібно було чекати 3 дні на проведення зарахованих коштів
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:01

  Пансер написав:А хіба у цього банку поповнення через термінали привату не зараховуються миттєво?
В мене була заборгованість за вересень, яку я 22 жовтня оплатив через термінал привату і невдовзі витратив на купівлю валюти. Тепер списалася комісія і підтримка каже що потрібно було чекати 3 дні на проведення зарахованих коштів


тут даже входящий p2p виден не мгновенно, полчаса минимум,а проводка - как и у всех - 2-3 дня
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:14

  Пансер написав:А хіба у цього банку поповнення через термінали привату не зараховуються миттєво?
В мене була заборгованість за вересень, яку я 22 жовтня оплатив через термінал привату і невдовзі витратив на купівлю валюти. Тепер списалася комісія і підтримка каже що потрібно було чекати 3 дні на проведення зарахованих коштів

Через терминал привата должно зачисляться на счет мгновенно. У меня примеров обратного не было, гашусь таким образом в последний рабочий день месяца.
Надо смотреть предметно, за что у вас за комиссия. На пальцах сложно сказать.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:17

ramzes4
507 грн комісії
операції приблизно на 10 000
Раніше робив так само, проблем не було
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:47

Re: Юнекс Банк

MCC краси та здоровья, конечно, с подвохом, лабораборий и клнинк, как у конкурентов, тут не предусмотрено
cohan
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