Пансер написав:dim.ua
Тільки 1. Кешбек дається на покупки від 300 грн. Максимальний кешбек 500 грн
А минимальная сумма для выплаты кешбэка есть?
У меня лежит дебетовая карта UnexSmart. Я так понимаю, ее можно пополнить и расплатиться - кешбэк тоже будет?
Посмотрел МСС-коды: самое лучшее наполнение у категории "Электроника".
А там , где "Красота и здоровье" - чистое надувалово, разве что купить в "Еве" или "Просторе" на сумму от 300 грн (там МСС-код 5977). А так, коды входят такие, которые вообще нигде не попадались.