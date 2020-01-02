На 26.11.2021 року - грошові кошти в національній валюті України, що становить відсоток від суми вартості отриманих у наступних Категоріях: - Книги та канцтовари – 50,00% від суми вартості послуги; - Електроніка -30,00% від суми вартості послуги; - Одяг та взуття -20,00% від суми вартості послуги; - Краса та здоров’я -20,00% від суми вартості послуги; - Продукти-4,00% від суми вартості послуги.
Пансер написав:dim.ua Тільки 1. Кешбек дається на покупки від 300 грн. Максимальний кешбек 500 грн
А минимальная сумма для выплаты кешбэка есть? У меня лежит дебетовая карта UnexSmart. Я так понимаю, ее можно пополнить и расплатиться - кешбэк тоже будет? Посмотрел МСС-коды: самое лучшее наполнение у категории "Электроника". А там , где "Красота и здоровье" - чистое надувалово, разве что купить в "Еве" или "Просторе" на сумму от 300 грн (там МСС-код 5977). А так, коды входят такие, которые вообще нигде не попадались.
На 26.11.2021 року - грошові кошти в національній валюті України, що становить відсоток від суми вартості отриманих у наступних Категоріях: - Книги та канцтовари – 50,00% від суми вартості послуги; - Електроніка -30,00% від суми вартості послуги; - Одяг та взуття -20,00% від суми вартості послуги; - Краса та здоров’я -20,00% від суми вартості послуги; - Продукти-4,00% від суми вартості послуги.