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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:40

Re: Юнекс Банк

В черную пятницу удвоенный кешбэк, ребята!
На 26.11.2021 року - грошові кошти в національній валюті України, що становить відсоток від суми вартості отриманих у наступних Категоріях:
- Книги та канцтовари – 50,00% від суми вартості послуги;
- Електроніка -30,00% від суми вартості послуги;
- Одяг та взуття -20,00% від суми вартості послуги;
- Краса та здоров’я -20,00% від суми вартості послуги;
- Продукти-4,00% від суми вартості послуги.

https://unexbank.ua/user_file/pravyla_c ... 1_2021.pdf
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:32

Сколько категорий из перечисленных выше можно выбирать?
Отели уже в пролете?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:51

dim.ua
Тільки 1. Кешбек дається на покупки від 300 грн. Максимальний кешбек 500 грн
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 02:48

  Пансер написав:dim.ua
Тільки 1. Кешбек дається на покупки від 300 грн. Максимальний кешбек 500 грн

А минимальная сумма для выплаты кешбэка есть?
У меня лежит дебетовая карта UnexSmart. Я так понимаю, ее можно пополнить и расплатиться - кешбэк тоже будет?
Посмотрел МСС-коды: самое лучшее наполнение у категории "Электроника".
А там , где "Красота и здоровье" - чистое надувалово, разве что купить в "Еве" или "Просторе" на сумму от 300 грн (там МСС-код 5977). А так, коды входят такие, которые вообще нигде не попадались.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:38

  ramzes4 написав:В черную пятницу удвоенный кешбэк, ребята!
На 26.11.2021 року - грошові кошти в національній валюті України, що становить відсоток від суми вартості отриманих у наступних Категоріях:
- Книги та канцтовари – 50,00% від суми вартості послуги;
- Електроніка -30,00% від суми вартості послуги;
- Одяг та взуття -20,00% від суми вартості послуги;
- Краса та здоров’я -20,00% від суми вартості послуги;
- Продукти-4,00% від суми вартості послуги.

https://unexbank.ua/user_file/pravyla_c ... 1_2021.pdf

Не совсем понятно что значит "На 26.11.2021 року"? Когда надо совершить покупку?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:10

  vcy написав:
  ramzes4 написав:В черную пятницу удвоенный кешбэк, ребята!
На 26.11.2021 року - грошові кошти в національній валюті України, що становить відсоток від суми вартості отриманих у наступних Категоріях:
- Книги та канцтовари – 50,00% від суми вартості послуги;
- Електроніка -30,00% від суми вартості послуги;
- Одяг та взуття -20,00% від суми вартості послуги;
- Краса та здоров’я -20,00% від суми вартості послуги;
- Продукти-4,00% від суми вартості послуги.

https://unexbank.ua/user_file/pravyla_c ... 1_2021.pdf

Не совсем понятно что значит "На 26.11.2021 року"? Когда надо совершить покупку?

Покупку надо совершить 26.11.2021 року :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:49

ramzes4
Но учет кешбека по проводке, покупка в конце месяца тому пример. Так что не факт
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:50

от платных смс можно отказаться? пуши будут, или нет?

unexsmart.unexbank.ua - не понимаю, это дебетка, или все-таки кредитка?
есть ли возможность оформить карту без кредитного лимита, дебетовую?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:13

  Искатель написав:А минимальная сумма для выплаты кешбэка есть?
В останній робочий день місяця банк виплатить все що наколядували.

  Искатель написав:У меня лежит дебетовая карта UnexSmart. Я так понимаю, ее можно пополнить и расплатиться - кешбэк тоже будет?
Так

  dim.ua написав:от платных смс можно отказаться? пуши будут, или нет?
Можна, дзвінком на гарячку

  dim.ua написав:unexsmart.unexbank.ua - не понимаю, это дебетка, или все-таки кредитка?
есть ли возможность оформить карту без кредитного лимита, дебетовую?
Це дебетка, але при оформленні картки ви можете відмовитись від теоретично налятого в майбутньому кред. ліміту.
extreme_lviv_ua
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