dim.ua написав:extreme_lviv_ua ви не знаєте, відмовитись від кредитного ліміту по UnexSmart можна якось письмово у договорі? Для мене це принципове питання, щоб потім він "раптово" не відновився з часом.
Так, ви можете відмовитись
Мені повідомлено та я згоден з тим, що після першого зарахування на розсуд Банку мені може бути встановлено Кредитний ліміт на умовах визначених Публічною пропозицією. З умовами Публічної пропозиції, умовами кредитування, Тарифами ознайомлений та прошу встановити Кредитний ліміт на поточний рахунок з використанням ПК
dim.ua написав:І як відмовлюсь від СМС, то пуші будуть, чи ні?