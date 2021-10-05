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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:29

  dim.ua написав:extreme_lviv_ua
ви не знаєте, відмовитись від кредитного ліміту по UnexSmart можна якось письмово у договорі? Для мене це принципове питання, щоб потім він "раптово" не відновився з часом.
Так, ви можете відмовитись
Мені повідомлено та я згоден з тим, що після першого зарахування на розсуд Банку мені може бути встановлено Кредитний ліміт на умовах визначених Публічною пропозицією.
З умовами Публічної пропозиції, умовами кредитування, Тарифами ознайомлений та прошу встановити Кредитний ліміт на поточний рахунок з використанням ПК
Зображення

  dim.ua написав:І як відмовлюсь від СМС, то пуші будуть, чи ні?
Ні
extreme_lviv_ua
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Повідомлень: 231
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  #<1 ... 295296297298
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