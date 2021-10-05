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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:29

  dim.ua написав:extreme_lviv_ua
ви не знаєте, відмовитись від кредитного ліміту по UnexSmart можна якось письмово у договорі? Для мене це принципове питання, щоб потім він "раптово" не відновився з часом.
Так, ви можете відмовитись
Мені повідомлено та я згоден з тим, що після першого зарахування на розсуд Банку мені може бути встановлено Кредитний ліміт на умовах визначених Публічною пропозицією.
З умовами Публічної пропозиції, умовами кредитування, Тарифами ознайомлений та прошу встановити Кредитний ліміт на поточний рахунок з використанням ПК
Зображення

  dim.ua написав:І як відмовлюсь від СМС, то пуші будуть, чи ні?
Ні
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 14:55

Відділення банки потрібне у Львові?
https://finclub.net/ua/news/yuneks-bank-investuie-u-vidkryttia-novykh-viddilen.html
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 17:16

  Квесторе_поверніться написав:Відділення банки потрібне у Львові?
https://finclub.net/ua/news/yuneks-bank-investuie-u-vidkryttia-novykh-viddilen.html


аякже! злотi треба опрацювати
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 15:28

  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відділення банки потрібне у Львові?
https://finclub.net/ua/news/yuneks-bank-investuie-u-vidkryttia-novykh-viddilen.html


аякже! злотi треба опрацювати


А якщо у моєму обласному центрі не має відділення Юнекс? Іншого шляху отримання кредитної картки не має?
joik
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 15:48

Re: Юнекс Банк

  joik написав:А якщо у моєму обласному центрі не має відділення Юнекс? Іншого шляху отримання кредитної картки не має?

Можливо є пункти продаж, де дають як дебетні так і кредитні картки.
Наприклад у Львові є такий пункт біля Головної пошти на Коперніка.
Можливо на теплій лінії банки Вам підкажуть про Ваш обласний центр?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 20:18

  joik написав:
  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відділення банки потрібне у Львові?
https://finclub.net/ua/news/yuneks-bank-investuie-u-vidkryttia-novykh-viddilen.html


аякже! злотi треба опрацювати


А якщо у моєму обласному центрі не має відділення Юнекс? Іншого шляху отримання кредитної картки не має?

Працює курєрська доставка,бачив рекламу. Спробуйте
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:33

  joik написав:
  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відділення банки потрібне у Львові?
https://finclub.net/ua/news/yuneks-bank-investuie-u-vidkryttia-novykh-viddilen.html


аякже! злотi треба опрацювати


А якщо у моєму обласному центрі не має відділення Юнекс? Іншого шляху отримання кредитної картки не має?


Unex Cash так понимаю аналог Идеи/Альфа Ред Кеш: реально 30 дней без комиса
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5409
cohan
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