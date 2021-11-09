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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:10

Re: Юнекс Банк

Уверен, что банк купили не для того чтобы слить. У Свитека большие планы на него - поэтому весьма интересно что получится...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:52

  fzhytomyr написав:Доречі, вчорашня новина.

Може це знак, що не лізти туди?))

Так за три квартали 2021 року: Збитки отримали: Правекс Банк (-135 млн грн), Промінвестбанк (-46 млн грн), Юнекс Банк (-30 млн грн), БТА Банк (-26 млн грн), УБРР (-16 млн грн), Альпарі Банк (-8 млн грн), Траст-Капітал (-2,5 млн грн).


то не тот знак
и вообще надо учиться понимать что такое убыток и как работает бизнес, крупный бизнес
Юнекс точно жить будет
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:03

Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:59

  Vorlon написав:Уверен, что банк купили не для того чтобы слить. У Свитека большие планы на него - поэтому весьма интересно что получится...


Присматриваюсь к Юнексу из-за владельцев Свитека и Фиалы, они должны как бы удивить чем то рынок для завоевания клиентов и доли розничного рынка кредитования. ФИшка им нужна громкая для привлечения внимания в будущем. Сравниваю услови кредитки Юнекс Кард и Юнекс кеш с другими, хотя тарифы не впечатляют, но кешбек лучше, оосбенно продукты 2%. Хотя с другой стороны, может реализоваться такой вариант, что банк станет платежной конторой для девелоперского бизнеса Фиалы, они в недвижимость серйозно вошли последние годы.
joik
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:48

  ВIВ написав:Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?


решили что удваиваются, присмотрел за 1600 по технике чего можно купить будет
cohan
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