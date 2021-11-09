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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лис, 2021 19:10
Уверен, что банк купили не для того чтобы слить. У Свитека большие планы на него - поэтому весьма интересно что получится...
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Vorlon
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:52
fzhytomyr написав:
Доречі, вчорашня новина.
Може це знак, що не лізти туди?))
Так за три квартали 2021 року: Збитки отримали: Правекс Банк (-135 млн грн), Промінвестбанк (-46 млн грн), Юнекс Банк (-30 млн грн)
, БТА Банк (-26 млн грн), УБРР (-16 млн грн), Альпарі Банк (-8 млн грн), Траст-Капітал (-2,5 млн грн).
то не тот знак
и вообще надо учиться понимать что такое убыток и как работает бизнес, крупный бизнес
Юнекс точно жить будет
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cohan
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Додано: Сер 10 лис, 2021 10:03
Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?
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ВIВ
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Додано: Сер 10 лис, 2021 10:59
Vorlon написав:
Уверен, что банк купили не для того чтобы слить. У Свитека большие планы на него - поэтому весьма интересно что получится...
Присматриваюсь к Юнексу из-за владельцев Свитека и Фиалы, они должны как бы удивить чем то рынок для завоевания клиентов и доли розничного рынка кредитования. ФИшка им нужна громкая для привлечения внимания в будущем. Сравниваю услови кредитки Юнекс Кард и Юнекс кеш с другими, хотя тарифы не впечатляют, но кешбек лучше, оосбенно продукты 2%. Хотя с другой стороны, может реализоваться такой вариант, что банк станет платежной конторой для девелоперского бизнеса Фиалы, они в недвижимость серйозно вошли последние годы.
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joik
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:48
ВIВ написав:
Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?
решили что удваиваются, присмотрел за 1600 по технике чего можно купить будет
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cohan
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