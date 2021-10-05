Додано: Сер 10 лис, 2021 10:59

Vorlon написав: Уверен, что банк купили не для того чтобы слить. У Свитека большие планы на него - поэтому весьма интересно что получится... Уверен, что банк купили не для того чтобы слить. У Свитека большие планы на него - поэтому весьма интересно что получится...

Присматриваюсь к Юнексу из-за владельцев Свитека и Фиалы, они должны как бы удивить чем то рынок для завоевания клиентов и доли розничного рынка кредитования. ФИшка им нужна громкая для привлечения внимания в будущем. Сравниваю услови кредитки Юнекс Кард и Юнекс кеш с другими, хотя тарифы не впечатляют, но кешбек лучше, оосбенно продукты 2%. Хотя с другой стороны, может реализоваться такой вариант, что банк станет платежной конторой для девелоперского бизнеса Фиалы, они в недвижимость серйозно вошли последние годы.