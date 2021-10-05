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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лис, 2021 13:14
alibob написав: ВIВ написав:
Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?
Ну это если подгадать проводку 26м, ведь они считают КБ именно по проводке. 26 - пятница. Может кто по собственному опыту скажет - оплата проводится на след. рабочий день всегда или бывают варианты?
бывают варианты
проводка это хорошо, но вроде ж в условиях написана дата операции
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