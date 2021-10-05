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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:14

  alibob написав:
  ВIВ написав:Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?

Ну это если подгадать проводку 26м, ведь они считают КБ именно по проводке. 26 - пятница. Может кто по собственному опыту скажет - оплата проводится на след. рабочий день всегда или бывают варианты?


бывают варианты
проводка это хорошо, но вроде ж в условиях написана дата операции
cohan
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  #<1 ... 297298299300
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