RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:14

  alibob написав:
  ВIВ написав:Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?

Ну это если подгадать проводку 26м, ведь они считают КБ именно по проводке. 26 - пятница. Может кто по собственному опыту скажет - оплата проводится на след. рабочий день всегда или бывают варианты?


бывают варианты
проводка это хорошо, но вроде ж в условиях написана дата операции
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 00:08

  cohan написав:
  alibob написав:
  ВIВ написав:Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?

Ну это если подгадать проводку 26м, ведь они считают КБ именно по проводке. 26 - пятница. Может кто по собственному опыту скажет - оплата проводится на след. рабочий день всегда или бывают варианты?


бывают варианты
проводка это хорошо, но вроде ж в условиях написана дата операции


Т.е. они под акцию и ДКБО подрихтовали?
Был случай - оплата 29-го не помню какого месяца (но точно не февраля), проводка 1-м числом следующего. Так вот операция для погашения, чтобы не вылететь из грейса была учтена 29-м, т.е. грейс месяц, а кешбек по проводке, т.е. выплатили тоже через месяц. Запомнил потому, что сначала вынужден был загаситься полностью, а потом КБ пришел уже в плюс.

П.С. А где "в условиях написана дата операции"?

П.П.С. спросил в чате -
Зображення
alibob
 
Повідомлень: 161
З нами з: 31.01.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 297298299300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5012, 5013, 5014
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50134 7022934
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 00:42
cohan
А-Банк 1 ... 1952, 1953, 1954
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19532 3165570
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лис, 2021 22:55
V2
Альфа-Банк 1 ... 10057, 10058, 10059
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100581 13166281
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лис, 2021 22:51
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron