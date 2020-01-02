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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:14

  alibob написав:
  ВIВ написав:Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?

Ну это если подгадать проводку 26м, ведь они считают КБ именно по проводке. 26 - пятница. Может кто по собственному опыту скажет - оплата проводится на след. рабочий день всегда или бывают варианты?


бывают варианты
проводка это хорошо, но вроде ж в условиях написана дата операции
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 00:08

  cohan написав:
  alibob написав:
  ВIВ написав:Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?

Ну это если подгадать проводку 26м, ведь они считают КБ именно по проводке. 26 - пятница. Может кто по собственному опыту скажет - оплата проводится на след. рабочий день всегда или бывают варианты?


бывают варианты
проводка это хорошо, но вроде ж в условиях написана дата операции


Т.е. они под акцию и ДКБО подрихтовали?
Был случай - оплата 29-го не помню какого месяца (но точно не февраля), проводка 1-м числом следующего. Так вот операция для погашения, чтобы не вылететь из грейса была учтена 29-м, т.е. грейс месяц, а кешбек по проводке, т.е. выплатили тоже через месяц. Запомнил потому, что сначала вынужден был загаситься полностью, а потом КБ пришел уже в плюс.

П.С. А где "в условиях написана дата операции"?

П.П.С. спросил в чате -
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alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:05

Добрый день.

Для кешбека я так понимаю лучше всего кредитка Юнекс кард?
Какой алгоритм получения? Приветственных бонусов нет? Страховок?
РД конец месяца?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:47

Скажите, а где-то видно, что они начислили кэшбэк за покупку? Можно через ИБ посмотреть или надо звонить на горячую линию и уточнять?
harry_
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:53

  harry_ написав:Скажите, а где-то видно, что они начислили кэшбэк за покупку? Можно через ИБ посмотреть или надо звонить на горячую линию и уточнять?

Нигде не видно и не знаю, стоит ли по этому поводу звонить уже сейчас. Выплата в конце месяца, тогда и видно будет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:55

  harry_ написав:Скажите, а где-то видно, что они начислили кэшбэк за покупку? Можно через ИБ посмотреть или надо звонить на горячую линию и уточнять?
ні не видно, потрібно дочекатись проводки де буде видно МСС і звіритись з переліком МСС категорії яку ви вибрали і тоді будете впевненні у тому, що в кінці місяця вам за неї нарахують кешбек.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:06

Спасибо, форумчане! И еще вопросик.
Так все-таки, как начисляется кэшбэк: по дате операции или по дате проводки? В этом месяце это важно понимать
harry_
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:11

  harry_ написав:Спасибо, форумчане! И еще вопросик.
Так все-таки, как начисляется кэшбэк: по дате операции или по дате проводки? В этом месяце это важно понимать
Офіційно нараховується по проводці, але як вище написали, банк на Black Friday буде враховувати/фіксувати по даті, але виплату все одно по проводці
extreme_lviv_ua
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