Юнекс Банк
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Додано: Нед 14 лис, 2021 13:14
alibob написав: ВIВ написав:
Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?
Ну это если подгадать проводку 26м, ведь они считают КБ именно по проводке. 26 - пятница. Может кто по собственному опыту скажет - оплата проводится на след. рабочий день всегда или бывают варианты?
бывают варианты
проводка это хорошо, но вроде ж в условиях написана дата операции
cohan
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Додано: Пон 15 лис, 2021 00:08
cohan написав: alibob написав: ВIВ написав:
Что решили по 26.11, траты этого дня удваиваются или не факт?
Ну это если подгадать проводку 26м, ведь они считают КБ именно по проводке. 26 - пятница. Может кто по собственному опыту скажет - оплата проводится на след. рабочий день всегда или бывают варианты?
бывают варианты
проводка это хорошо, но вроде ж в условиях написана дата операции
Т.е. они под акцию и ДКБО подрихтовали?
Был случай - оплата 29-го не помню какого месяца (но точно не февраля), проводка 1-м числом следующего. Так вот операция для погашения, чтобы не вылететь из грейса была учтена 29-м, т.е. грейс месяц, а кешбек по проводке, т.е. выплатили тоже через месяц. Запомнил потому, что сначала вынужден был загаситься полностью, а потом КБ пришел уже в плюс.
П.С. А где "
в условиях написана дата операции
"?
П.П.С. спросил в чате -
alibob
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:05
Добрый день.
Для кешбека я так понимаю лучше всего кредитка Юнекс кард? Какой алгоритм получения? Приветственных бонусов нет? Страховок? РД конец месяца?
slktym007
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:47
Скажите, а где-то видно, что они начислили кэшбэк за покупку? Можно через ИБ посмотреть или надо звонить на горячую линию и уточнять?
harry_
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:53
harry_ написав:
Скажите, а где-то видно, что они начислили кэшбэк за покупку? Можно через ИБ посмотреть или надо звонить на горячую линию и уточнять?
Нигде не видно и не знаю, стоит ли по этому поводу звонить уже сейчас. Выплата в конце месяца, тогда и видно будет.
ingtrans
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:55
harry_ написав:
Скажите, а где-то видно, что они начислили кэшбэк за покупку? Можно через ИБ посмотреть или надо звонить на горячую линию и уточнять?
ні не видно, потрібно дочекатись проводки де буде видно МСС і звіритись з переліком МСС категорії яку ви вибрали і тоді будете впевненні у тому, що в кінці місяця вам за неї нарахують кешбек.
extreme_lviv_ua
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:06
Спасибо, форумчане! И еще вопросик.
Так все-таки, как начисляется кэшбэк: по дате операции или по дате проводки? В этом месяце это важно понимать
harry_
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:11
harry_ написав:
Спасибо, форумчане! И еще вопросик.
Так все-таки, как начисляется кэшбэк: по дате операции или по дате проводки? В этом месяце это важно понимать
Офіційно нараховується по проводці, але як вище написали, банк на Black Friday буде враховувати/фіксувати по даті, але виплату все одно по проводці
extreme_lviv_ua
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