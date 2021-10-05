бывают варианты
проводка это хорошо, но вроде ж в условиях написана дата операции
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Додано: Нед 14 лис, 2021 13:14
бывают варианты
проводка это хорошо, но вроде ж в условиях написана дата операции
Додано: Пон 15 лис, 2021 00:08
Т.е. они под акцию и ДКБО подрихтовали?
Был случай - оплата 29-го не помню какого месяца (но точно не февраля), проводка 1-м числом следующего. Так вот операция для погашения, чтобы не вылететь из грейса была учтена 29-м, т.е. грейс месяц, а кешбек по проводке, т.е. выплатили тоже через месяц. Запомнил потому, что сначала вынужден был загаситься полностью, а потом КБ пришел уже в плюс.
П.С. А где "в условиях написана дата операции"?
П.П.С. спросил в чате -
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:05
Добрый день.
Для кешбека я так понимаю лучше всего кредитка Юнекс кард?
Какой алгоритм получения? Приветственных бонусов нет? Страховок?
РД конец месяца?
Додано: Вів 16 лис, 2021 12:47
Скажите, а где-то видно, что они начислили кэшбэк за покупку? Можно через ИБ посмотреть или надо звонить на горячую линию и уточнять?
Додано: Вів 16 лис, 2021 12:53
Додано: Вів 16 лис, 2021 12:55
ні не видно, потрібно дочекатись проводки де буде видно МСС і звіритись з переліком МСС категорії яку ви вибрали і тоді будете впевненні у тому, що в кінці місяця вам за неї нарахують кешбек.
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:06
Спасибо, форумчане! И еще вопросик.
Так все-таки, как начисляется кэшбэк: по дате операции или по дате проводки? В этом месяце это важно понимать
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:11
Офіційно нараховується по проводці, але як вище написали, банк на Black Friday буде враховувати/фіксувати по даті, але виплату все одно по проводці
Додано: Пон 22 лис, 2021 14:25
Re: Юнекс Банк
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