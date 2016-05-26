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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:20

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:MCC-кодів, за якими нараховується кешбек

В студію.

А самому значит условия лень на сайте посмотреть? Надо, чтобы кто-то обязательно принес в студию?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:44

  cohan написав:(wink) Подвоюємо кешбек – на Чорну п’ятницю повертай до 50%

Ми обіцяли сюрприз на Чорну п’ятницю, тож лови - 26 листопада ПОДВІЙНИЙ кешбек у всіх категоріях на листопад! (money)

Ще не встиг обрати категорію на цей місяць? Поквапся та отримуй 26 листопада:

(book) 50% кешбеку у категорії «Книги».
(TV) 30% у категорії «Електроніка».
(partyhat) 20% у категорії «Одяг та взуття».
(meds) 20% у категорії «Краса та здоров’я».
(grapes) 4% у категорії «Продукти».

(pointer) Зазначені умови діють лише один день. Детальні умови акції, зокрема повний перелік MCC-кодів, за якими нараховується кешбек, шукай за кнопкою нижче.


Впечатлил процент по одежде, можно подготовиться и прилично закупится.
joik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:55

  joik написав:
  cohan написав:(wink) Подвоюємо кешбек – на Чорну п’ятницю повертай до 50%

Ми обіцяли сюрприз на Чорну п’ятницю, тож лови - 26 листопада ПОДВІЙНИЙ кешбек у всіх категоріях на листопад! (money)

Ще не встиг обрати категорію на цей місяць? Поквапся та отримуй 26 листопада:

(book) 50% кешбеку у категорії «Книги».
(TV) 30% у категорії «Електроніка».
(partyhat) 20% у категорії «Одяг та взуття».
(meds) 20% у категорії «Краса та здоров’я».
(grapes) 4% у категорії «Продукти».

(pointer) Зазначені умови діють лише один день. Детальні умови акції, зокрема повний перелік MCC-кодів, за якими нараховується кешбек, шукай за кнопкою нижче.


Впечатлил процент по одежде, можно подготовиться и прилично закупится.
что в вашем понимании прилично учитывая что максимально кешбек 500 грн. Что такого приличного вы собрались накупить на 2500?
Flamingo
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