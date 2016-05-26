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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:20
Квесторе_поверніться написав: cohan написав:
MCC-кодів, за якими нараховується кешбек
В студію.
А самому значит условия
лень на сайте посмотреть? Надо, чтобы кто-то обязательно принес в студию?
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:44
cohan написав:
(wink) Подвоюємо кешбек – на Чорну п’ятницю повертай до 50%
Ми обіцяли сюрприз на Чорну п’ятницю, тож лови - 26 листопада ПОДВІЙНИЙ кешбек у всіх категоріях на листопад! (money)
Ще не встиг обрати категорію на цей місяць? Поквапся та отримуй 26 листопада:
(book) 50% кешбеку у категорії «Книги».
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(partyhat) 20% у категорії «Одяг та взуття».
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(grapes) 4% у категорії «Продукти».
(pointer) Зазначені умови діють лише один день. Детальні умови акції, зокрема повний перелік MCC-кодів, за якими нараховується кешбек, шукай за кнопкою нижче.
Впечатлил процент по одежде, можно подготовиться и прилично закупится.
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joik
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- З нами з: 24.07.17
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:55
joik написав: cohan написав:
(wink) Подвоюємо кешбек – на Чорну п’ятницю повертай до 50%
Ми обіцяли сюрприз на Чорну п’ятницю, тож лови - 26 листопада ПОДВІЙНИЙ кешбек у всіх категоріях на листопад! (money)
Ще не встиг обрати категорію на цей місяць? Поквапся та отримуй 26 листопада:
(book) 50% кешбеку у категорії «Книги».
(TV) 30% у категорії «Електроніка».
(partyhat) 20% у категорії «Одяг та взуття».
(meds) 20% у категорії «Краса та здоров’я».
(grapes) 4% у категорії «Продукти».
(pointer) Зазначені умови діють лише один день. Детальні умови акції, зокрема повний перелік MCC-кодів, за якими нараховується кешбек, шукай за кнопкою нижче.
Впечатлил процент по одежде, можно подготовиться и прилично закупится.
что в вашем понимании прилично учитывая что максимально кешбек 500 грн. Что такого приличного вы собрались накупить на 2500?
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Flamingo
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Пон 22 лис, 2021 15:27
klug
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