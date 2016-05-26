А самому значит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:20
А самому значит
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:44
Впечатлил процент по одежде, можно подготовиться и прилично закупится.
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:55
что в вашем понимании прилично учитывая что максимально кешбек 500 грн. Что такого приличного вы собрались накупить на 2500?
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:00
куртяк - свитерок
с обувью да, прилично не получится
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:08
Дякую за посилання....щоб лишній раз не ходити
Книги та канцтовари (МСС-коди: 5111;5942;5943;5949;5970;5192;);
- Електроніка (МСС-коди: 5734;5065;5045;5044;4812;5722;5946;5997;5732);
- Одяг та взуття (МСС-коди: 5681;5691;5641;5631;5621;5611;5651;5699;5655;5661);
- Краса та здоров’я (МСС-коди: 7230;5977;7297;7298;5133);
- Продукти- (MCC-коди: 5411, 5412, 5422, 5451, 5499, 5441, 5462, 5921).
На 26.11.2021 року - грошові кошти в національній валюті України, що
становить відсоток від суми вартості отриманих у наступних Категоріях:
- Книги та канцтовари – 50,00% від суми вартості послуги;
- Електроніка -30,00% від суми вартості послуги;
- Одяг та взуття -20,00% від суми вартості послуги;
- Краса та здоров’я -20,00% від суми вартості послуги;
- Продукти-4,00% від суми вартості послуги.
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:12
То есть чтобы купить куртяк (один) или свитерок - надо еще и подготовится . Как то не вяжется слова в одном предложении "подготовится" + "прилично" с 2500 грн. - не находите?
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