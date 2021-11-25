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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 09:58

Re: Юнекс Банк

Striker написав:Так дебетки Unex card/smart получается в пролёте с х2 кэшбэком? Везде указано, что кредитная карта:

3.1. Учасники Акції – клієнти Банку – фізичні особи, які:
- уклали Договір на умовах банківського продукту роздрібного бізнесу «Кредитна картка» за тарифними планами:
-«Кредитна картка «UNEX CARD»;
-«UNEX Агент»;
-«Кредитна картка» для співробітників зарплатно-карткових проектів;
-«Кредитна картка» для клієнтів, які оформили картку до 01.07.2019 (діє з 01.08.2021);
...
Я гадаю, що буде, бо в них не має unex card дебетки. Є кредитка, але вона може бути без ліміту і слугувати як дебетка, але все одно кредитка
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:26

  Искатель написав:
  Striker написав:Так дебетки Unex card/smart получается в пролёте с х2 кэшбэком? Везде указано, что кредитная карта:

3.1. Учасники Акції – клієнти Банку – фізичні особи, які:
- уклали Договір на умовах банківського продукту роздрібного бізнесу «Кредитна картка» за тарифними планами:
-«Кредитна картка «UNEX CARD»;
-«UNEX Агент»;
-«Кредитна картка» для співробітників зарплатно-карткових проектів;
-«Кредитна картка» для клієнтів, які оформили картку до 01.07.2019 (діє з 01.08.2021);
...

Я специально вчера перед покупкой перезванивал на горячую линию Юнекса и уточнял, будет ли кешбэк по моей карте, правильно ли выбрана категория и все такое.
В принципе, проверю уже через 5 дней...

И я поучаствовал во флеш-мобе "узнай правила" :) Спросил в чате. Там уверенно ответили, что по проводке. Переспросил, правильно ли я понимаю, что, например, я оплачиваю сегодня, проводка завтра и в этом случае условия получения повышенного кешбэка будут выполнены. Отвечают, что нет, нужно, чтобы и операция и проводка были 26.11 (!). Объяснил, что и то и то в один день никак не получится, проводка будет в лучшем случае через пару рабочих дней. Тут оператор подвис минут на 10, видимо, с кем-то советовался, после чего написал, что по уточненным данным начисление будет по операции, но проводка должна пройти еще в ноябре. Дальше не стал мучить оператора - и так видно, что особой ясности по условиям нет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 11:45

  ingtrans написав:
  Искатель написав:
  Striker написав:Так дебетки Unex card/smart получается в пролёте с х2 кэшбэком? Везде указано, что кредитная карта:

3.1. Учасники Акції – клієнти Банку – фізичні особи, які:
- уклали Договір на умовах банківського продукту роздрібного бізнесу «Кредитна картка» за тарифними планами:
-«Кредитна картка «UNEX CARD»;
-«UNEX Агент»;
-«Кредитна картка» для співробітників зарплатно-карткових проектів;
-«Кредитна картка» для клієнтів, які оформили картку до 01.07.2019 (діє з 01.08.2021);
...

Я специально вчера перед покупкой перезванивал на горячую линию Юнекса и уточнял, будет ли кешбэк по моей карте, правильно ли выбрана категория и все такое.
В принципе, проверю уже через 5 дней...

И я поучаствовал во флеш-мобе "узнай правила" :) Спросил в чате. Там уверенно ответили, что по проводке. Переспросил, правильно ли я понимаю, что, например, я оплачиваю сегодня, проводка завтра и в этом случае условия получения повышенного кешбэка будут выполнены. Отвечают, что нет, нужно, чтобы и операция и проводка были 26.11 (!). Объяснил, что и то и то в один день никак не получится, проводка будет в лучшем случае через пару рабочих дней. Тут оператор подвис минут на 10, видимо, с кем-то советовался, после чего написал, что по уточненным данным начисление будет по операции, но проводка должна пройти еще в ноябре. Дальше не стал мучить оператора - и так видно, что особой ясности по условиям нет.


да есть все, я ж написал, но подробно распишу 30 или 29 после зарплаты
тут, кажется, она 30го, это в конкорде была в предпоследний день
что-что, а по проекциям реальности в программный код я, может, не спец, но опытный :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 11:52

Re: Юнекс Банк

  cohan написав:да есть все, я ж написал, но подробно распишу 30 или 29 после зарплаты
тут, кажется, она 30го, это в конкорде была в предпоследний день

Тут в последний рабочий день. 29-го, наверное, еще и не проведется - обычно в 9 утра на второй рабочий день.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 06:12

Итак, покупка была сделана 24.11. Есть все шансы, что проводка будет именно сегодня. Вот и проверим.
Кстати, очень хочется увидеть, какой будет МСС. Он показывается в истории операций, но только после проводки, что не очень удобно. А специально звонить-узнавать не хочу. Подержу немного интригу.
Искатель
 
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