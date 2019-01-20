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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 січ, 2022 11:41
SILVER_UA написав:
подскажите пожалуйста как удалить карту стороннего банка, которой я собирался пополнить карту этого банка ? разработчики школьники настолько примитивны, что я не нашел этой возможности в приложении, более того, что при добавлении другой карты у меня постоянно выдает ошибку
потянуть влево-вправо в списке не получается?
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cohan
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Додано: Пон 03 січ, 2022 12:01
cohan написав: SILVER_UA написав:
подскажите пожалуйста как удалить карту стороннего банка, которой я собирался пополнить карту этого банка ? разработчики школьники настолько примитивны, что я не нашел этой возможности в приложении, более того, что при добавлении другой карты у меня постоянно выдает ошибку
потянуть влево-вправо в списке не получается?
Ну это ж Каповаи. Там нуна тапнуть на карту потом на её шестеренку и выбрать удалить. Причем После этого ИБ подвисает
Нуна просто перезайти через пару минут и будет все ОК... Наверное
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Додано: Пон 03 січ, 2022 12:30
cohan написав:
потянуть влево-вправо в списке не получается?
ух ты, честно говоря не додумался, причем работница чата сказала, что эту проблему нельзя решить быстро, точнее на выходных, короче жду от нее зачем-то ответ школьников разработчиков как выйдут из каникул
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SILVER_UA
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Додано: Пон 03 січ, 2022 14:01
SILVER_UA написав: cohan написав:
потянуть влево-вправо в списке не получается?
ух ты, честно говоря не додумался, причем работница чата сказала, что эту проблему нельзя решить быстро, точнее на выходных, короче жду от нее зачем-то ответ школьников разработчиков как выйдут из каникул
я где-то тянул, кажется в аккорде или клиринговом доме, кароч в одном из таких поделий, но вообще как понимаю все сетапится под банк, и может что-то быть отключео тупо
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cohan
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Додано: Вів 18 січ, 2022 11:18
Вперше довелося звернутися у цей банк. Потрібна була карта. Працівник банку все зрозуміло пояснив, всі умови та тарифи. Оформлення зайняло не більше 10 хв. А через тиждень я вже отримала свою картку. Поки все ок, далі буде видно.
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16z8865t
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Додано: Вів 18 січ, 2022 13:03
16z8865t написав:
Вперше довелося звернутися у цей банк. Потрібна була карта. Працівник банку все зрозуміло пояснив, всі умови та тарифи. Оформлення зайняло не більше 10 хв. А через тиждень я вже отримала свою картку. Поки все ок, далі буде видно.
Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?
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alter
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Додано: Вів 18 січ, 2022 15:07
16z8865t
Первого января смотрю в приложение, а там минус 63,52 грн. В декабре картой не пользовался. 4 раза до вчерашнего дня обращался в поддержку, чтобы убрали минус. Те подтверждали, что минуса быть не должно. Кормили завтраками и ничего на счету не менялось.
Погасил задолженность с карты другого банка, в отделении написал заявление на закрытие и реквизиты на перевод 63,52 грн другого банка.
Для меня на сегодняшний день обслуживание в "Юнексе" закончилось.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 15:31
alter написав:
Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?
Ще й яка реклама: треба йти до відділення (двічі), а потім ще тиждень чекати, щоб просто отримати картку, не маючи жодних вимог і не розраховуючи ні на які привілеї. Тут явно ще черга тепер вистроїться.
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