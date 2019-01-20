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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 310311312313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 11:41

  SILVER_UA написав:подскажите пожалуйста как удалить карту стороннего банка, которой я собирался пополнить карту этого банка ? разработчики школьники настолько примитивны, что я не нашел этой возможности в приложении, более того, что при добавлении другой карты у меня постоянно выдает ошибку


потянуть влево-вправо в списке не получается?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 12:01

  cohan написав:
  SILVER_UA написав:подскажите пожалуйста как удалить карту стороннего банка, которой я собирался пополнить карту этого банка ? разработчики школьники настолько примитивны, что я не нашел этой возможности в приложении, более того, что при добавлении другой карты у меня постоянно выдает ошибку


потянуть влево-вправо в списке не получается?

Ну это ж Каповаи. Там нуна тапнуть на карту потом на её шестеренку и выбрать удалить. Причем После этого ИБ подвисает :) Нуна просто перезайти через пару минут и будет все ОК... Наверное :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 12:30

Re: Юнекс Банк

  cohan написав:потянуть влево-вправо в списке не получается?

ух ты, честно говоря не додумался, причем работница чата сказала, что эту проблему нельзя решить быстро, точнее на выходных, короче жду от нее зачем-то ответ школьников разработчиков как выйдут из каникул
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 14:01

  SILVER_UA написав:
  cohan написав:потянуть влево-вправо в списке не получается?

ух ты, честно говоря не додумался, причем работница чата сказала, что эту проблему нельзя решить быстро, точнее на выходных, короче жду от нее зачем-то ответ школьников разработчиков как выйдут из каникул


я где-то тянул, кажется в аккорде или клиринговом доме, кароч в одном из таких поделий, но вообще как понимаю все сетапится под банк, и может что-то быть отключео тупо
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:18

Вперше довелося звернутися у цей банк. Потрібна була карта. Працівник банку все зрозуміло пояснив, всі умови та тарифи. Оформлення зайняло не більше 10 хв. А через тиждень я вже отримала свою картку. Поки все ок, далі буде видно. :D
16z8865t
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:03

  16z8865t написав:Вперше довелося звернутися у цей банк. Потрібна була карта. Працівник банку все зрозуміло пояснив, всі умови та тарифи. Оформлення зайняло не більше 10 хв. А через тиждень я вже отримала свою картку. Поки все ок, далі буде видно. :D

Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:27

  alter написав:
  16z8865t написав:Вперше довелося звернутися у цей банк. Потрібна була карта. Працівник банку все зрозуміло пояснив, всі умови та тарифи. Оформлення зайняло не більше 10 хв. А через тиждень я вже отримала свою картку. Поки все ок, далі буде видно. :D

Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?
Кешбек прикрили, картки у людей на полці, от і бісятся, гг :D
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:07

16z8865t

Первого января смотрю в приложение, а там минус 63,52 грн. В декабре картой не пользовался. 4 раза до вчерашнего дня обращался в поддержку, чтобы убрали минус. Те подтверждали, что минуса быть не должно. Кормили завтраками и ничего на счету не менялось.

Погасил задолженность с карты другого банка, в отделении написал заявление на закрытие и реквизиты на перевод 63,52 грн другого банка.

Для меня на сегодняшний день обслуживание в "Юнексе" закончилось.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:31

  alter написав:Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?

Ще й яка реклама: треба йти до відділення (двічі), а потім ще тиждень чекати, щоб просто отримати картку, не маючи жодних вимог і не розраховуючи ні на які привілеї. Тут явно ще черга тепер вистроїться.
klug
 
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