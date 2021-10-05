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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 17:43
alter написав: klug написав: alter написав:
Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?
Ще й яка реклама: треба йти до відділення (двічі), а потім ще тиждень чекати, щоб просто отримати картку, не маючи жодних вимог і не розраховуючи ні на які привілеї. Тут явно ще черга тепер вистроїться.
справведливости ради, у них и мгновенные карты раньше были
У них, ніби, перед новим роком і доставка кур'єром з'явилася, але ж реклама цього не розкриває.
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