RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:43

  alter написав:
  klug написав:
  alter написав:Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?

Ще й яка реклама: треба йти до відділення (двічі), а потім ще тиждень чекати, щоб просто отримати картку, не маючи жодних вимог і не розраховуючи ні на які привілеї. Тут явно ще черга тепер вистроїться.

справведливости ради, у них и мгновенные карты раньше были

У них, ніби, перед новим роком і доставка кур'єром з'явилася, але ж реклама цього не розкриває.
klug
 
Повідомлень: 6526
З нами з: 18.08.14
Подякував: 283 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 311312313314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10248, 10249, 10250
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
102492 13800856
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 18:40
Пансер
Банк Власний Рахунок 1 ... 25, 26, 27
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
265 166876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 16:31
klug
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5064, 5065, 5066
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50654 7337644
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 15:06
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35237)
18.01.2022 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.