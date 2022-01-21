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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 17:43
alter написав: klug написав: alter написав:
Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?
Ще й яка реклама: треба йти до відділення (двічі), а потім ще тиждень чекати, щоб просто отримати картку, не маючи жодних вимог і не розраховуючи ні на які привілеї. Тут явно ще черга тепер вистроїться.
справведливости ради, у них и мгновенные карты раньше были
У них, ніби, перед новим роком і доставка кур'єром з'явилася, але ж реклама цього не розкриває.
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klug
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:48
Нагадайте, коли тут останній день щоби погасити цьогомісячну заборгованість СЕПом? 25 чи 31?
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Пансер
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:47
Пансер написав:
Нагадайте, коли тут останній день щоби погасити цьогомісячну заборгованість СЕПом? 25 чи 31?
Мобільний додаток пише 24: головне меню
Кредити
ТП Кредитна картка UNEX CARD
вкладка Графік. Користувався у листопаді, написала сплатити ОМП до 24.12. Думав, що 24 за рахунок того, що 25 - свято. Але у січні пише сплатити 0 до 24.01 (не до 25).
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wildlynx
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:21
wildlynx написав:
у січні пише сплатити 0 до 24.01 (не до 25).
Вполне можно загаситься 25.01
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mustbe
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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