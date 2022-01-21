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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:43

  alter написав:
  klug написав:
  alter написав:Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?

Ще й яка реклама: треба йти до відділення (двічі), а потім ще тиждень чекати, щоб просто отримати картку, не маючи жодних вимог і не розраховуючи ні на які привілеї. Тут явно ще черга тепер вистроїться.

справведливости ради, у них и мгновенные карты раньше были

У них, ніби, перед новим роком і доставка кур'єром з'явилася, але ж реклама цього не розкриває.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:48

Re: Юнекс Банк

Нагадайте, коли тут останній день щоби погасити цьогомісячну заборгованість СЕПом? 25 чи 31?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:47

  Пансер написав:Нагадайте, коли тут останній день щоби погасити цьогомісячну заборгованість СЕПом? 25 чи 31?


Мобільний додаток пише 24: головне меню :arrow: Кредити :arrow: ТП Кредитна картка UNEX CARD :arrow: вкладка Графік. Користувався у листопаді, написала сплатити ОМП до 24.12. Думав, що 24 за рахунок того, що 25 - свято. Але у січні пише сплатити 0 до 24.01 (не до 25).
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:21

  wildlynx написав:у січні пише сплатити 0 до 24.01 (не до 25).

Вполне можно загаситься 25.01
mustbe
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