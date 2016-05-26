RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:43

  alter написав:
  klug написав:
  alter написав:Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?

Ще й яка реклама: треба йти до відділення (двічі), а потім ще тиждень чекати, щоб просто отримати картку, не маючи жодних вимог і не розраховуючи ні на які привілеї. Тут явно ще черга тепер вистроїться.

справведливости ради, у них и мгновенные карты раньше были

У них, ніби, перед новим роком і доставка кур'єром з'явилася, але ж реклама цього не розкриває.
klug
 
Повідомлень: 6566
З нами з: 18.08.14
Подякував: 286 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:48

Re: Юнекс Банк

Нагадайте, коли тут останній день щоби погасити цьогомісячну заборгованість СЕПом? 25 чи 31?
Пансер
 
Повідомлень: 229
З нами з: 22.09.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:47

  Пансер написав:Нагадайте, коли тут останній день щоби погасити цьогомісячну заборгованість СЕПом? 25 чи 31?


Мобільний додаток пише 24: головне меню :arrow: Кредити :arrow: ТП Кредитна картка UNEX CARD :arrow: вкладка Графік. Користувався у листопаді, написала сплатити ОМП до 24.12. Думав, що 24 за рахунок того, що 25 - свято. Але у січні пише сплатити 0 до 24.01 (не до 25).
wildlynx
 
Повідомлень: 145
З нами з: 14.04.16
Подякував: 110 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:21

  wildlynx написав:у січні пише сплатити 0 до 24.01 (не до 25).

Вполне можно загаситься 25.01
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6130
З нами з: 27.12.17
Подякував: 131 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 12:07

Re: Юнекс Банк

16z8865t написав:Вперше довелося звернутися у цей банк. Потрібна була карта. Працівник банку все зрозуміло пояснив, всі умови та тарифи. Оформлення зайняло не більше 10 хв. А через тиждень я вже отримала свою картку. Поки все ок, далі буде видно. :D
1. Проплачено.
2. Брехня про 10 хвилин, щонайменше 40 хв.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 387
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:21

???

Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?
33ВладаГолуб
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:07

  33ВладаГолуб написав:Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?

нее
лучше у ТасКомбанка спросите
А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1697
З нами з: 05.05.21
Подякував: 106 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 01:01

  Amethyst написав:
  33ВладаГолуб написав:Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?

нее
лучше у ТасКомбанка спросите
А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут


лимиты наверно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3604
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 311312313314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Monk23 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 23, 24, 25
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
247 2987
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 01:17
cohan
Альфа-Банк 1 ... 75, 76, 77
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
763 4656
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 00:27
stas_rst
РВС Банк 1 ... 59, 60, 61
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
605 179543
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 15:50
alter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.