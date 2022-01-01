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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:43

  alter написав:
  klug написав:
  alter написав:Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?

Ще й яка реклама: треба йти до відділення (двічі), а потім ще тиждень чекати, щоб просто отримати картку, не маючи жодних вимог і не розраховуючи ні на які привілеї. Тут явно ще черга тепер вистроїться.

справведливости ради, у них и мгновенные карты раньше были

У них, ніби, перед новим роком і доставка кур'єром з'явилася, але ж реклама цього не розкриває.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:48

Re: Юнекс Банк

Нагадайте, коли тут останній день щоби погасити цьогомісячну заборгованість СЕПом? 25 чи 31?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:47

  Пансер написав:Нагадайте, коли тут останній день щоби погасити цьогомісячну заборгованість СЕПом? 25 чи 31?


Мобільний додаток пише 24: головне меню :arrow: Кредити :arrow: ТП Кредитна картка UNEX CARD :arrow: вкладка Графік. Користувався у листопаді, написала сплатити ОМП до 24.12. Думав, що 24 за рахунок того, що 25 - свято. Але у січні пише сплатити 0 до 24.01 (не до 25).
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:21

  wildlynx написав:у січні пише сплатити 0 до 24.01 (не до 25).

Вполне можно загаситься 25.01
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 12:07

Re: Юнекс Банк

16z8865t написав:Вперше довелося звернутися у цей банк. Потрібна була карта. Працівник банку все зрозуміло пояснив, всі умови та тарифи. Оформлення зайняло не більше 10 хв. А через тиждень я вже отримала свою картку. Поки все ок, далі буде видно. :D
1. Проплачено.
2. Брехня про 10 хвилин, щонайменше 40 хв.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:21

???

Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?
33ВладаГолуб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:07

  33ВладаГолуб написав:Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?

нее
лучше у ТасКомбанка спросите
А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 01:01

  Amethyst написав:
  33ВладаГолуб написав:Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?

нее
лучше у ТасКомбанка спросите
А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут


лимиты наверно
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 10:38

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  33ВладаГолуб написав:Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?

нее
лучше у ТасКомбанка спросите
А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут


лимиты наверно

ИМХО лучше взять 5 кредиток по 100К, чем один потребительский на 500К. Можно жонглировать грейсами :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:32

  Amethyst написав:
  33ВладаГолуб написав:Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?

нее
лучше у ТасКомбанка спросите
А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут

что понимается под споживчим? Споживчий - это все, что берется физлицом.
Если кредит наличкой, то по нем обычно % ниже, чем по кредитке. Примерно 4% против 5%.
Ромасик
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