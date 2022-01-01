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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 17:43
alter написав: klug написав: alter написав:
Что, в банке все так плохо, что нужно проплаченные комменты от ботов оставлять?
Ще й яка реклама: треба йти до відділення (двічі), а потім ще тиждень чекати, щоб просто отримати картку, не маючи жодних вимог і не розраховуючи ні на які привілеї. Тут явно ще черга тепер вистроїться.
справведливости ради, у них и мгновенные карты раньше были
У них, ніби, перед новим роком і доставка кур'єром з'явилася, але ж реклама цього не розкриває.
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klug
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:48
Нагадайте, коли тут останній день щоби погасити цьогомісячну заборгованість СЕПом? 25 чи 31?
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Пансер
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:47
Пансер написав:
Нагадайте, коли тут останній день щоби погасити цьогомісячну заборгованість СЕПом? 25 чи 31?
Мобільний додаток пише 24: головне меню
Кредити
ТП Кредитна картка UNEX CARD
вкладка Графік. Користувався у листопаді, написала сплатити ОМП до 24.12. Думав, що 24 за рахунок того, що 25 - свято. Але у січні пише сплатити 0 до 24.01 (не до 25).
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wildlynx
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:21
wildlynx написав:
у січні пише сплатити 0 до 24.01 (не до 25).
Вполне можно загаситься 25.01
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mustbe
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Додано: Нед 23 січ, 2022 12:07
16z8865t написав:
Вперше довелося звернутися у цей банк. Потрібна була карта. Працівник банку все зрозуміло пояснив, всі умови та тарифи. Оформлення зайняло не більше 10 хв. А через тиждень я вже отримала свою картку. Поки все ок, далі буде видно.
1. Проплачено.
2. Брехня про 10 хвилин, щонайменше 40 хв.
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:21
Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?
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33ВладаГолуб
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:07
33ВладаГолуб написав:
Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?
нее
лучше у ТасКомбанка спросите
А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут
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Amethyst
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Додано: Суб 29 січ, 2022 01:01
Amethyst написав: 33ВладаГолуб написав:
Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?
нее
лучше у ТасКомбанка спросите
А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут
лимиты наверно
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cohan
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Додано: Суб 29 січ, 2022 10:38
cohan написав: Amethyst написав: 33ВладаГолуб написав:
Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?
нее
лучше у ТасКомбанка спросите
А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут
лимиты наверно
ИМХО лучше взять 5 кредиток по 100К, чем один потребительский на 500К. Можно жонглировать грейсами
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Amethyst
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Додано: Нед 30 січ, 2022 08:32
Amethyst написав: 33ВладаГолуб написав:
Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?
нее
лучше у ТасКомбанка спросите
А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут
что понимается под споживчим? Споживчий - это все, что берется физлицом.
Если кредит наличкой, то по нем обычно % ниже, чем по кредитке. Примерно 4% против 5%.
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Ромасик
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