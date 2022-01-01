33ВладаГолуб написав:Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?
нее лучше у ТасКомбанка спросите А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут
что понимается под споживчим? Споживчий - это все, что берется физлицом. Если кредит наличкой, то по нем обычно % ниже, чем по кредитке. Примерно 4% против 5%.
А почитать через одно сообщение вниз? Там четко написано что понимается:
Amethyst написав:ИМХО лучше взять 5 кредиток по 100К, чем один потребительский на 500К. Можно жонглировать грейсами
Что такое грейс надеюсь понимаете? Если карты с грейсами и ты умеешь ними жонглировать то это никак не 4% против 5%, а 4% против в худшем случае 0,01% (по кредиткам у которых есть грейс процентная ставка в грейсе колеблется обычно от 0,01 до 0,00001%). У потребительских кредитов таких ставок не бывает в принципе.
А еще вы в корне не правы написав: "Споживчий - это все, что берется физлицом." Потребительский кредит - это не просто кредит который берется физ.лицом, а именно кредит который берется на потребительские цели. Потому как к примеру ипотека это тоже кредит который берется физ.лицом, но потребительским он не является
Amethyst написав:нее лучше у ТасКомбанка спросите А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут
что понимается под споживчим? Споживчий - это все, что берется физлицом. Если кредит наличкой, то по нем обычно % ниже, чем по кредитке. Примерно 4% против 5%.
А почитать через одно сообщение вниз? Там четко написано что понимается:
Amethyst написав:ИМХО лучше взять 5 кредиток по 100К, чем один потребительский на 500К. Можно жонглировать грейсами
Что такое грейс надеюсь понимаете? Если карты с грейсами и ты умеешь ними жонглировать то это никак не 4% против 5%, а 4% против в худшем случае 0,01% (по кредиткам у которых есть грейс процентная ставка в грейсе колеблется обычно от 0,01 до 0,00001%). У потребительских кредитов таких ставок не бывает в принципе.
А еще вы в корне не правы написав: "Споживчий - это все, что берется физлицом." Потребительский кредит - это не просто кредит который берется физ.лицом, а именно кредит который берется на потребительские цели. Потому как к примеру ипотека это тоже кредит который берется физ.лицом, но потребительским он не является
У жонглировщиков часто оказывается, что есть 4% за снятие, и наличка не попадает в грейс. Нет, потребительский, по всем теориям и законодательствам - это все, что выдается физлицам (с пометкой для личного потребления, но в Украине эта пометка неактуальная, поскольку ФО (не ФОП), не может заниматься предпринимательской деятельностью)
Потреби́тельский креди́т — кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%82
Flamingo написав:Если карты с грейсами и ты умеешь ними жонглировать то это никак не 4% против 5%, а 4% против в худшем случае 0,01% (по кредиткам у которых есть грейс процентная ставка в грейсе колеблется обычно от 0,01 до 0,00001%). У потребительских кредитов таких ставок не бывает в принципе.
Честно говоря, даже стало интересно, как 5 кредиток по 100к могут заменить потребительский кредит на 500к на пару-тройку лет и дать вот те самые от 0,01 до 0,00001%. Ситуация с кредитом явно предполагает, что у человека нет достаточной свободной суммы, чтобы постоянно гасить даже 100к в грейсе, не говоря уже о гашении в грейсе 500к за достаточно короткий период. В итоге, ИМХО, нужно смотреть и сравнивать, сколько переплатишь по кредиткам вне грейса с учетом некоторого периода в грейсе и сколько переплатишь на потребительском кредите.
Ромасик написав:У жонглировщиков часто оказывается, что есть 4% за снятие, и наличка не попадает в грейс.
Насколько я понимаю у "жонглировщиков" есть разный инструментарий - в т.ч. кредитки с которых можно снять нал и не заплатить никаких %% если погасить снятое своевременно. Кроме того есть операции, которые с точкий зрения банка могут расцениваться как покупка, но при этом человек получает в пользование денежку на свои цели. Не буду утверждать, что это столь же простые и общедоступные операции как снятие нала, но у жонглировщиков они тоже есть. И да есть банки, где снятая наличка попадает в грейс - так что тут тоже мимо
Ромасик написав:Нет, потребительский, по всем теориям и законодательствам - это все, что выдается физлицам (с пометкой для личного потребления, но в Украине эта пометка неактуальная, поскольку ФО (не ФОП), не может заниматься предпринимательской деятельностью)
Потреби́тельский креди́т — кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%82
Ну пользоваться ВиКи - ИМХО то такое... Тем более когда есть украинское законодательство по этому вопросу. К примеру Закон Украины "Про споживче кредитування" опеределяет споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. И если внимательно почитать данный Закон то станет понятно, что не все кредиты физ.лицу являются потребительскими. Я безусловно погорячился написав, что ипотечный кредит не является потребительским. Но вот та поправка с которой вы не согласны "для личного потребления" на самом деле для определения потребительского кредита крайне важна. Потому как существует ряд взаимоотношений между кредитором юридическим и заемщиком физическим лицом при котором первым второму выдается кредит не на потребительские цели и при этом такой кредит не является потребительским по определению. К примеру не будет потребительским кредит физическому лицу на приобретение ценных бумаг (здесь нет потребления в принципе а просто физ.лицо может осуществлять покупку ценных бумаг и брать под эти цели кредит), оведрафт по карте (кредит, который может возникнуть и совсем не по "потребительским" причинам), ряд кредитов выдаваемых ломбардами. В общем мало быть просто физлицом и взять кредит, чтобы он считался потребительским