Додано: Нед 30 січ, 2022 09:59

Ромасик написав: У жонглировщиков часто оказывается, что есть 4% за снятие, и наличка не попадает в грейс. У жонглировщиков часто оказывается, что есть 4% за снятие, и наличка не попадает в грейс.

Ромасик написав: Нет, потребительский, по всем теориям и законодательствам - это все, что выдается физлицам (с пометкой для личного потребления, но в Украине эта пометка неактуальная, поскольку ФО (не ФОП), не может заниматься предпринимательской деятельностью)

для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%82 Потреби́тельский креди́т — кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам). Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования (, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания). Нет, потребительский, по всем теориям и законодательствам - это все, что выдается физлицам (с пометкой для личного потребления, но в Украине эта пометка неактуальная, поскольку ФО (не ФОП), не может заниматься предпринимательской деятельностью)

Насколько я понимаю у "жонглировщиков" есть разный инструментарий - в т.ч. кредитки с которых можно снять нал и не заплатить никаких %% если погасить снятое своевременно. Кроме того есть операции, которые с точкий зрения банка могут расцениваться как покупка, но при этом человек получает в пользование денежку на свои цели. Не буду утверждать, что это столь же простые и общедоступные операции как снятие нала, но у жонглировщиков они тоже есть.И да есть банки, где снятая наличка попадает в грейс - так что тут тоже мимоНу пользоваться ВиКи - ИМХО то такое... Тем более когда есть украинское законодательство по этому вопросу. К примеру Закон Украины "Про споживче кредитування" опеределяетспоживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.И если внимательно почитать данный Закон то станет понятно, что не все кредиты физ.лицу являются потребительскими. Я безусловно погорячился написав, что ипотечный кредит не является потребительским. Но вот та поправка с которой вы не согласны "для личного потребления" на самом деле для определения потребительского кредита крайне важна. Потому как существует ряд взаимоотношений между кредитором юридическим и заемщиком физическим лицом при котором первым второму выдается кредит не на потребительские цели и при этом такой кредит не является потребительским по определению. К примеру не будет потребительским кредит физическому лицу на приобретение ценных бумаг (здесь нет потребления в принципе а просто физ.лицо может осуществлять покупку ценных бумаг и брать под эти цели кредит), оведрафт по карте (кредит, который может возникнуть и совсем не по "потребительским" причинам), ряд кредитов выдаваемых ломбардами. В общем мало быть просто физлицом и взять кредит, чтобы он считался потребительским