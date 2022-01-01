33ВладаГолуб написав:Здраствуйте. Можно ли перекредитироватся у вас? У меня кредитка, но хочу перевести у споживчий кредит?
нее лучше у ТасКомбанка спросите А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут
что понимается под споживчим? Споживчий - это все, что берется физлицом. Если кредит наличкой, то по нем обычно % ниже, чем по кредитке. Примерно 4% против 5%.
А почитать через одно сообщение вниз? Там четко написано что понимается:
Amethyst написав:ИМХО лучше взять 5 кредиток по 100К, чем один потребительский на 500К. Можно жонглировать грейсами
Что такое грейс надеюсь понимаете? Если карты с грейсами и ты умеешь ними жонглировать то это никак не 4% против 5%, а 4% против в худшем случае 0,01% (по кредиткам у которых есть грейс процентная ставка в грейсе колеблется обычно от 0,01 до 0,00001%). У потребительских кредитов таких ставок не бывает в принципе.
А еще вы в корне не правы написав: "Споживчий - это все, что берется физлицом." Потребительский кредит - это не просто кредит который берется физ.лицом, а именно кредит который берется на потребительские цели. Потому как к примеру ипотека это тоже кредит который берется физ.лицом, но потребительским он не является
Amethyst написав:нее лучше у ТасКомбанка спросите А чем лучше споживчий по сравненю с кредиткой? У споживчего %% точно выше будут
что понимается под споживчим? Споживчий - это все, что берется физлицом. Если кредит наличкой, то по нем обычно % ниже, чем по кредитке. Примерно 4% против 5%.
А почитать через одно сообщение вниз? Там четко написано что понимается:
Amethyst написав:ИМХО лучше взять 5 кредиток по 100К, чем один потребительский на 500К. Можно жонглировать грейсами
Что такое грейс надеюсь понимаете? Если карты с грейсами и ты умеешь ними жонглировать то это никак не 4% против 5%, а 4% против в худшем случае 0,01% (по кредиткам у которых есть грейс процентная ставка в грейсе колеблется обычно от 0,01 до 0,00001%). У потребительских кредитов таких ставок не бывает в принципе.
А еще вы в корне не правы написав: "Споживчий - это все, что берется физлицом." Потребительский кредит - это не просто кредит который берется физ.лицом, а именно кредит который берется на потребительские цели. Потому как к примеру ипотека это тоже кредит который берется физ.лицом, но потребительским он не является
У жонглировщиков часто оказывается, что есть 4% за снятие, и наличка не попадает в грейс. Нет, потребительский, по всем теориям и законодательствам - это все, что выдается физлицам (с пометкой для личного потребления, но в Украине эта пометка неактуальная, поскольку ФО (не ФОП), не может заниматься предпринимательской деятельностью)
Потреби́тельский креди́т — кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%82
Flamingo написав:Если карты с грейсами и ты умеешь ними жонглировать то это никак не 4% против 5%, а 4% против в худшем случае 0,01% (по кредиткам у которых есть грейс процентная ставка в грейсе колеблется обычно от 0,01 до 0,00001%). У потребительских кредитов таких ставок не бывает в принципе.
Честно говоря, даже стало интересно, как 5 кредиток по 100к могут заменить потребительский кредит на 500к на пару-тройку лет и дать вот те самые от 0,01 до 0,00001%. Ситуация с кредитом явно предполагает, что у человека нет достаточной свободной суммы, чтобы постоянно гасить даже 100к в грейсе, не говоря уже о гашении в грейсе 500к за достаточно короткий период. В итоге, ИМХО, нужно смотреть и сравнивать, сколько переплатишь по кредиткам вне грейса с учетом некоторого периода в грейсе и сколько переплатишь на потребительском кредите.
Ромасик написав:У жонглировщиков часто оказывается, что есть 4% за снятие, и наличка не попадает в грейс.
Насколько я понимаю у "жонглировщиков" есть разный инструментарий - в т.ч. кредитки с которых можно снять нал и не заплатить никаких %% если погасить снятое своевременно. Кроме того есть операции, которые с точкий зрения банка могут расцениваться как покупка, но при этом человек получает в пользование денежку на свои цели. Не буду утверждать, что это столь же простые и общедоступные операции как снятие нала, но у жонглировщиков они тоже есть. И да есть банки, где снятая наличка попадает в грейс - так что тут тоже мимо
Ромасик написав:Нет, потребительский, по всем теориям и законодательствам - это все, что выдается физлицам (с пометкой для личного потребления, но в Украине эта пометка неактуальная, поскольку ФО (не ФОП), не может заниматься предпринимательской деятельностью)
Потреби́тельский креди́т — кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%82
Ну пользоваться ВиКи - ИМХО то такое... Тем более когда есть украинское законодательство по этому вопросу. К примеру Закон Украины "Про споживче кредитування" опеределяет споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. И если внимательно почитать данный Закон то станет понятно, что не все кредиты физ.лицу являются потребительскими. Я безусловно погорячился написав, что ипотечный кредит не является потребительским. Но вот та поправка с которой вы не согласны "для личного потребления" на самом деле для определения потребительского кредита крайне важна. Потому как существует ряд взаимоотношений между кредитором юридическим и заемщиком физическим лицом при котором первым второму выдается кредит не на потребительские цели и при этом такой кредит не является потребительским по определению. К примеру не будет потребительским кредит физическому лицу на приобретение ценных бумаг (здесь нет потребления в принципе а просто физ.лицо может осуществлять покупку ценных бумаг и брать под эти цели кредит), оведрафт по карте (кредит, который может возникнуть и совсем не по "потребительским" причинам), ряд кредитов выдаваемых ломбардами. В общем мало быть просто физлицом и взять кредит, чтобы он считался потребительским
Flamingo написав:Если карты с грейсами и ты умеешь ними жонглировать то это никак не 4% против 5%, а 4% против в худшем случае 0,01% (по кредиткам у которых есть грейс процентная ставка в грейсе колеблется обычно от 0,01 до 0,00001%). У потребительских кредитов таких ставок не бывает в принципе.
Честно говоря, даже стало интересно, как 5 кредиток по 100к могут заменить потребительский кредит на 500к на пару-тройку лет и дать вот те самые от 0,01 до 0,00001%. Ситуация с кредитом явно предполагает, что у человека нет достаточной свободной суммы, чтобы постоянно гасить даже 100к в грейсе, не говоря уже о гашении в грейсе 500к за достаточно короткий период. В итоге, ИМХО, нужно смотреть и сравнивать, сколько переплатишь по кредиткам вне грейса с учетом некоторого периода в грейсе и сколько переплатишь на потребительском кредите.
Думаю вся проблема в том что мы с вами по разному подходим к понятию "жонглировать". К примеру знаю реальный кейс, когда человек "жонглируя" кредитками имел перманентный грейс по ним более двух лет и суммы сопоставимые с тем примером что озвучен. При этом никогда не снимал нал для этих целей и не совершал платные р2р за счет кредитных. Да это не просто - типа снал нал и загасил, но порой такой возможно. Другой (совершенно) знакомый мне кейс, когда человек (не ФОП но работающий в сфере ремонта) делает много закупок и у него есть постоянный оборот по картам с этим связанный. При этом его "работодатели" естественно постоянно возмещают ему стоимость таких покупок. Такой человек аналогично довольно долго уже пребывает в грейсе, своевременно погашая долги предыдущие и генерируя долги будущие изначально взяв в долг именно по кредиткам, а не потреб.кредит. Ну и третий кейс - когда человек ФОП и у него есть терминал и приход нала... Про "банду свинорылов из числа кассиров АТБ" я и вовсе молчу
Flamingo написав:Думаю вся проблема в том что мы с вами по разному подходим к понятию "жонглировать". К примеру знаю реальный кейс, когда человек "жонглируя" кредитками имел перманентный грейс по ним более двух лет и суммы сопоставимые с тем примером что озвучен.
Понимаем, я так думаю, одинаково, но такой поход возможен в достаточно редких случаях, когда обороты позволяют регулярно гасить крупные суммы в льготный период. По сути, это справедливо для бизнеса, но потребительский кредит - это не совсем одно и то же, что и кредит на развитие бизнеса. Выше же Amethyst высказал мысль для потребительских кредитов "вообще", а для вообще такой подход не сработает потому что и нужных оборотов нет, и деньги часто нужны для перевода куда-то на счет, а то и вообще наличными. В итоге о грейсе даже говорить не приходится.
Flamingo написав:Думаю вся проблема в том что мы с вами по разному подходим к понятию "жонглировать". К примеру знаю реальный кейс, когда человек "жонглируя" кредитками имел перманентный грейс по ним более двух лет и суммы сопоставимые с тем примером что озвучен.
Понимаем, я так думаю, одинаково, но такой поход возможен в достаточно редких случаях, когда обороты позволяют регулярно гасить крупные суммы в льготный период. По сути, это справедливо для бизнеса, но потребительский кредит - это не совсем одно и то же, что и кредит на развитие бизнеса. Выше же Amethyst высказал мысль для потребительских кредитов "вообще", а для вообще такой подход не сработает потому что и нужных оборотов нет, и деньги часто нужны для перевода куда-то на счет, а то и вообще наличными. В итоге о грейсе даже говорить не приходится.
Ну скажем так потребительские кредиты на сумму от 500к грн. в банковских портфелях составляют не очень большую часть по количеству. Гораздо больше кредитов берется на гораздо более скромные суммы. Чаще на порядок. Поэтому думаю не ошибусь если скажу что кредиты 500к+ берут таки люди у которых есть обороты побольше чем в 5-10к грн. И это не обычные покупки на покушать, приодется и купить смарт + панельку. В то же время во всех упомянутых мною случаях так или иначе присутствует "схематоз", то есть это тоже не обыденные традиционные "потребительские" операции. Ну а все что выходит за рамки обыденного и традиционного - это уже сродни творчеству . Вот и творим, кто как умеет и понимает. Абы получалось и было в радость
Flamingo написав:Ну скажем так потребительские кредиты на сумму от 500к грн. в банковских портфелях составляют не очень большую часть по количеству. Гораздо больше кредитов берется на гораздо более скромные суммы. Чаще на порядок.
Да, но цифру придумал не я. Она была в первоначальном посте:
Amethyst написав:ИМХО лучше взять 5 кредиток по 100К, чем один потребительский на 500К. Можно жонглировать грейсами
Тем не менее, долгосрочные потребительские кредиты даже на более мелкие суммы обычно берутся с учетом того, что суммарных доходов хватает на ежемесячное гашение и на жизнь плюс какой-то запас, при этом запаса недостаточно для гашения кредитки в грейсе. То есть в целом выбор стоит между пользоваться кредитками вне грейса или пользоваться потребительским кредитом.
Flamingo написав:В то же время во всех упомянутых мною случаях так или иначе присутствует "схематоз", то есть это тоже не обыденные традиционные "потребительские" операции.
Скажем прямо, 2 из 3 приведенных Вами случаев к потребительскому кредитованию не относятся (потому что "грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника"), а по третьему приведено мало данных, чтобы сказать наверняка.
Flamingo написав:И если внимательно почитать данный Закон то станет понятно, что не все кредиты физ.лицу являются потребительскими. Я безусловно погорячился написав, что ипотечный кредит не является потребительским. Но вот та поправка с которой вы не согласны "для личного потребления" на самом деле для определения потребительского кредита крайне важна.
вот тут да, я погорячился, назвав ВСЕ кредиты потребительськими, но тот список - это скорее исключения и не касается темы разговора - у человека кредитка, а он вероятно хочет "кредит наличкой" и больше чем на 30 дней.
Flamingo написав:Другой (совершенно) знакомый мне кейс, когда человек (не ФОП но работающий в сфере ремонта) делает много закупок и у него есть постоянный оборот по картам с этим связанный. При этом его "работодатели" естественно постоянно возмещают ему стоимость таких покупок.
вы тут учтоните, что кейс незаконно занимается предпринимательской деятельностью, при этом используя счет ФО для ведения предпринимательской деятельности. И его работодатели в этом соучастники или другого рода нарушители/преступники.