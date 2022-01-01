Додано: Нед 30 січ, 2022 13:48

Ромасик написав: Flamingo написав: Другой (совершенно) знакомый мне кейс, когда человек (не ФОП но работающий в сфере ремонта) делает много закупок и у него есть постоянный оборот по картам с этим связанный. При этом его "работодатели" естественно постоянно возмещают ему стоимость таких покупок. Другой (совершенно) знакомый мне кейс, когда человек (не ФОП но) делает много закупок и у него есть постоянный оборот по картам с этим связанный. При этом его "работодатели" естественно постоянно возмещают ему стоимость таких покупок.

вы тут учтоните, что кейс незаконно занимается предпринимательской деятельностью, при этом используя счет ФО для ведения предпринимательской деятельности. И его работодатели в этом соучастники или другого рода нарушители/преступники. вы тут учтоните, что кейс незаконно занимается предпринимательской деятельностью, при этом используя счет ФО для ведения предпринимательской деятельности. И его работодатели в этом соучастники или другого рода нарушители/преступники.

Ну как говорят правохранители был бы человек, а статья все равно найдется. А нарушает ли он что-то судите сами. Человек занимается установкой окон. Ставит хорошо, начинал как наемный работник, но сейчас его "рекомендуют" из уст в уста. Он даже регил ФОПа, но потом закрыл - геморно. У него в разное время заказывал балконы и лоджии я сам и многим своим родственникам. В свое время я рассказывал ему на пальцах почему кредитки выгодно. Теперь когда видимся он рассказывает мне каких высот он в их использовании достиг и даже жену свою обучил на тратил нал, а платить кредиткой. Его "работодатели" - обычные физ.лица платящие налом за качественную работу и материалы. Материалы часто и много оплачивает кредитками как физическое лицо ни разу не ФОП. С тех же кредиток оплачивает все свои немалые потребительские расходы тоже (у него большая семья живущая в собственном доме, который он сам и построил). Но материалы не все оплачивает кредиткой - на рынке строй материалов многое продается гораздо дешевле за нал. Преступник ли он что так поступает, а я и мне подобные что так ему позволяем поступать? По законодательству США - наверняка да, по законодательству Украины скорее да, чисто по человечески - нет. Как-то так...