Ромасик написав:
вы тут учтоните, что кейс незаконно занимается предпринимательской деятельностью, при этом используя счет ФО для ведения предпринимательской деятельности. И его работодатели в этом соучастники или другого рода нарушители/преступники.
Ну как говорят правохранители был бы человек, а статья все равно найдется. А нарушает ли он что-то судите сами. Человек занимается установкой окон. Ставит хорошо, начинал как наемный работник, но сейчас его "рекомендуют" из уст в уста. Он даже регил ФОПа, но потом закрыл - геморно. У него в разное время заказывал балконы и лоджии я сам и многим своим родственникам. В свое время я рассказывал ему на пальцах почему кредитки выгодно. Теперь когда видимся он рассказывает мне каких высот он в их использовании достиг и даже жену свою обучил на тратил нал, а платить кредиткой. Его "работодатели" - обычные физ.лица платящие налом за качественную работу и материалы. Материалы часто и много оплачивает кредитками как физическое лицо ни разу не ФОП. С тех же кредиток оплачивает все свои немалые потребительские расходы тоже (у него большая семья живущая в собственном доме, который он сам и построил). Но материалы не все оплачивает кредиткой - на рынке строй материалов многое продается гораздо дешевле за нал. Преступник ли он что так поступает, а я и мне подобные что так ему позволяем поступать? По законодательству США - наверняка да, по законодательству Украины скорее да, чисто по человечески - нет. Как-то так...