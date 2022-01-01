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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:48

  Ромасик написав:
  Flamingo написав:Другой (совершенно) знакомый мне кейс, когда человек (не ФОП но работающий в сфере ремонта) делает много закупок и у него есть постоянный оборот по картам с этим связанный. При этом его "работодатели" естественно постоянно возмещают ему стоимость таких покупок.

вы тут учтоните, что кейс незаконно занимается предпринимательской деятельностью, при этом используя счет ФО для ведения предпринимательской деятельности. И его работодатели в этом соучастники или другого рода нарушители/преступники.

Ну как говорят правохранители был бы человек, а статья все равно найдется. А нарушает ли он что-то судите сами. Человек занимается установкой окон. Ставит хорошо, начинал как наемный работник, но сейчас его "рекомендуют" из уст в уста. Он даже регил ФОПа, но потом закрыл - геморно. У него в разное время заказывал балконы и лоджии я сам и многим своим родственникам. В свое время я рассказывал ему на пальцах почему кредитки выгодно. Теперь когда видимся он рассказывает мне каких высот он в их использовании достиг и даже жену свою обучил на тратил нал, а платить кредиткой. Его "работодатели" - обычные физ.лица платящие налом за качественную работу и материалы. Материалы часто и много оплачивает кредитками как физическое лицо ни разу не ФОП. С тех же кредиток оплачивает все свои немалые потребительские расходы тоже (у него большая семья живущая в собственном доме, который он сам и построил). Но материалы не все оплачивает кредиткой - на рынке строй материалов многое продается гораздо дешевле за нал. Преступник ли он что так поступает, а я и мне подобные что так ему позволяем поступать? По законодательству США - наверняка да, по законодательству Украины скорее да, чисто по человечески - нет. Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:01

  Flamingo написав:Преступник ли он что так поступает, а я и мне подобные что так ему позволяем поступать? По законодательству США - наверняка да, по законодательству Украины скорее да, чисто по человечески - нет. Как-то так...

если он вдруг будет ныть, что у него или его родителей маленькая пенсия, или еще у нас в стране что-то плохо, а вот там хорошо, то чисто по человечески ему можно обьяснить почему.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:53

  Ромасик написав:
  Flamingo написав:Преступник ли он что так поступает, а я и мне подобные что так ему позволяем поступать? По законодательству США - наверняка да, по законодательству Украины скорее да, чисто по человечески - нет. Как-то так...

если он вдруг будет ныть, что у него или его родителей маленькая пенсия, или еще у нас в стране что-то плохо, а вот там хорошо, то чисто по человечески ему можно обьяснить почему.

Не будет он ныть. Сирота он - поэтому не будет у его родителей пенсии ни маленькой никакой и никогда. И поэтому работать он начал рано. И брата и сестренку своих он из детдома забрал, когда чуть на ноги встал. И у самого уже трое детей (30-ти лет еще нету). Поэтому не надо ему ничего по человечески объяснять - он сам может много рассказать, в т.ч. о том как помогает государство сиротам и многодетным семьям
Flamingo
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