Flamingo написав:

Ромасик написав: Flamingo вперед лошади в казне должны появиться деньги. вперед лошади в казне должны появиться деньги.

0. Чтобы в казне были деньги - их не должны были тридцать лет разворовывать.1. И Расскажите детям оставшимся без родителей со в казне нет денег и потому те места где они живут хуже чем были 30 лет назад.2. А потом спросите у бывших судей про их пенсии и их индексацию.3. А потом поинтересуйтесь какие налоги платит большой бизнес у нас и что ему и как возмещают. И к примеру в той же Индии где при доходе до 500000 рупий (эквивалент 3300 USD) ставка для физиков 0 %, а от 500к до 1м - 5%. А основные налоги в по некоторым оценкам седьмой экономике мира платит большой бизнес. При этом там открыли свои заводы практически все основные авто компании - рынок авто огромный а ввозные пошлины большие - дешевле делать там, платя налоги там и создавая рабочие места там.Вот чего я не пойму - такого странного вашего внимания к судьбе моего знакомого (если конечно вы не судья). Он при том что его жизнь помотала - точно не пропадет. У него основная специальность електро- газо- сварщик. При чем варит действительно хорошо. В принципе те лоджии и балконы что он делает держатся на основе того что он варит. Так что в том что он сможет обеспечить семью без помощи государства - у мну сомнений нет.Кого и в чем вы пытаетесь тут переубедить? Не понимаю