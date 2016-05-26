Ромасик написав:Flamingo вперед лошади в казне должны появиться деньги.
0. Чтобы в казне были деньги - их не должны были тридцать лет разворовывать. 1. И Расскажите детям оставшимся без родителей со в казне нет денег и потому те места где они живут хуже чем были 30 лет назад. 2. А потом спросите у бывших судей про их пенсии и их индексацию. 3. А потом поинтересуйтесь какие налоги платит большой бизнес у нас и что ему и как возмещают. И к примеру в той же Индии где при доходе до 500000 рупий (эквивалент 3300 USD) ставка для физиков 0 %, а от 500к до 1м - 5%. А основные налоги в по некоторым оценкам седьмой экономике мира платит большой бизнес. При этом там открыли свои заводы практически все основные авто компании - рынок авто огромный а ввозные пошлины большие - дешевле делать там, платя налоги там и создавая рабочие места там.
Вот чего я не пойму - такого странного вашего внимания к судьбе моего знакомого (если конечно вы не судья ). Он при том что его жизнь помотала - точно не пропадет. У него основная специальность електро- газо- сварщик. При чем варит действительно хорошо. В принципе те лоджии и балконы что он делает держатся на основе того что он варит. Так что в том что он сможет обеспечить семью без помощи государства - у мну сомнений нет. Кого и в чем вы пытаетесь тут переубедить? Не понимаю
0 - то куда вы 30 лет смотрели? 1 - у детей без родителей есть родственники. 2 - думаете судья - это легкая работа? Чего вы не пошли в судьи? 3 - большие налоги. С меня как работника большого бизнеса налогов стягивают больше чем ваш кешбек со всех банков вместе взятый. 4 - меня ваш знакомый нисколько не волнует. Вы хотели подискутировать, я вам подискутировал)
cohan написав:
ingtrans написав:Предлагаю остановиться на том, что потребительские кредиты и кредитные карты имеют как общие, так и отличительные черты, но, тем не менее, взаимозаменяемыми продуктами не являются
кешбек лучше шото однофамильцы чешского премьера не телятся
Ромасик написав:Вы хотели подискутировать, я вам подискутировал)
Отнюдь - я вообще писал о кредитках и способах их использования. Ну а то что делали вы и вовсе не является дискуссией - это то что в интернете называется тролинг. Достаточно просто посмотреть на то как вы отвечаете. Но признаю, повелся, значит сам виноват. Останавливаюсь. Общеизвестно, что на самом деле является лучшим средством против троля.
Ромасик написав:Вы хотели подискутировать, я вам подискутировал)
Отнюдь - я вообще писал о кредитках и способах их использования. Ну а то что делали вы и вовсе не является дискуссией - это то что в интернете называется тролинг. Достаточно просто посмотреть на то как вы отвечаете. Но признаю, повелся, значит сам виноват. Останавливаюсь. Общеизвестно, что на самом деле является лучшим средством против троля.
я вам (и Славе вообще) сделал замечание о том, что вы неправильно понимаете суть потребительских кредитов. Можете прятаться за ярлыками.