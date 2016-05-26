RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 314315316317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 21:25

  Flamingo написав:
  Ромасик написав:Flamingo вперед лошади в казне должны появиться деньги.

0. Чтобы в казне были деньги - их не должны были тридцать лет разворовывать.
1. И Расскажите детям оставшимся без родителей со в казне нет денег и потому те места где они живут хуже чем были 30 лет назад.
2. А потом спросите у бывших судей про их пенсии и их индексацию.
3. А потом поинтересуйтесь какие налоги платит большой бизнес у нас и что ему и как возмещают. И к примеру в той же Индии где при доходе до 500000 рупий (эквивалент 3300 USD) ставка для физиков 0 %, а от 500к до 1м - 5%. А основные налоги в по некоторым оценкам седьмой экономике мира платит большой бизнес. При этом там открыли свои заводы практически все основные авто компании - рынок авто огромный а ввозные пошлины большие - дешевле делать там, платя налоги там и создавая рабочие места там.

Вот чего я не пойму - такого странного вашего внимания к судьбе моего знакомого (если конечно вы не судья ;)). Он при том что его жизнь помотала - точно не пропадет. У него основная специальность електро- газо- сварщик. При чем варит действительно хорошо. В принципе те лоджии и балконы что он делает держатся на основе того что он варит. Так что в том что он сможет обеспечить семью без помощи государства - у мну сомнений нет.
Кого и в чем вы пытаетесь тут переубедить? Не понимаю

0 - то куда вы 30 лет смотрели?
1 - у детей без родителей есть родственники.
2 - думаете судья - это легкая работа? Чего вы не пошли в судьи?
3 - большие налоги. С меня как работника большого бизнеса налогов стягивают больше чем ваш кешбек со всех банков вместе взятый.
4 - меня ваш знакомый нисколько не волнует. Вы хотели подискутировать, я вам подискутировал)
  cohan написав:
  ingtrans написав:Предлагаю остановиться на том, что потребительские кредиты и кредитные карты имеют как общие, так и отличительные черты, но, тем не менее, взаимозаменяемыми продуктами не являются ;)

кешбек лучше
шото однофамильцы чешского премьера не телятся
кешбека в этой ветке нет, то хоть подискутируем))
Ромасик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4276
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 21:59

Re: Юнекс Банк

  Ромасик написав:Вы хотели подискутировать, я вам подискутировал)

Отнюдь - я вообще писал о кредитках и способах их использования. Ну а то что делали вы и вовсе не является дискуссией - это то что в интернете называется тролинг. Достаточно просто посмотреть на то как вы отвечаете. Но признаю, повелся, значит сам виноват. Останавливаюсь. Общеизвестно, что на самом деле является лучшим средством против троля.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7873
З нами з: 20.03.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 2218 раз.
 
Профіль
1
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 09:12

  Flamingo написав:
  Ромасик написав:Вы хотели подискутировать, я вам подискутировал)

Отнюдь - я вообще писал о кредитках и способах их использования. Ну а то что делали вы и вовсе не является дискуссией - это то что в интернете называется тролинг. Достаточно просто посмотреть на то как вы отвечаете. Но признаю, повелся, значит сам виноват. Останавливаюсь. Общеизвестно, что на самом деле является лучшим средством против троля.

я вам (и Славе вообще) сделал замечание о том, что вы неправильно понимаете суть потребительских кредитов. Можете прятаться за ярлыками.
Ромасик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4276
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:38

Re: Юнекс Банк

Пуш повідомлення в когось працюють?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 617
З нами з: 16.10.18
Подякував: 79 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:23

  tarasum написав:Пуш повідомлення в когось працюють?

расскажите что тут полезного осталось ) кроме кредитки :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3832
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:14

Re: Юнекс Банк

Все смешалось, уже банки себя с МФО сравнивают в контексте "у нас также здорово, как и у них". Вы может сделали хороший продукт, но сравнение с МФО вызывает негатив. Также, как в МФО? Не, не, спасибо.
Leviafan
 
Повідомлень: 10
З нами з: 17.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:58

Только я не понимаю, в чем суть обновления отделений? Переносить их расположение на более удобное? А мне вот не удобно, что отделение, которое было в соседнем доме теперь в 30 минутах на машине.
DizaK
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 314315316317
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, guntherhouse777, Hemi, IDAN і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1978, 1979, 1980
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19795 3348270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 13:02
Ferlakur
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 53, 54, 55
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
541 129686
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 11:02
omb
Український Будівельно-Інвестиційний Банк 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:27
73 77603
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 07:25
darmet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19796)
21.02.2022 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.