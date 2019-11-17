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Іноземні компанії контролюватимуть, як Укравтодор...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:27
Пропонуємо до обговорення:
Радник прем'єр-міністра України Юрій Голік повідомив, що якість ремонту і будівництва українських доріг відтепер контролюватимуть незалежні іноземні компанії.
Дивися повний текст Іноземні компанії контролюватимуть, як Укравтодор ремонтує дороги
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