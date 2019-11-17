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Іноземні компанії
контролюватимуть, як Укравтодор...

Іноземні компанії контролюватимуть, як Укравтодор...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:27

Іноземні компанії контролюватимуть, як Укравтодор...

Пропонуємо до обговорення:
Радник прем'єр-міністра України Юрій Голік повідомив, що якість ремонту і будівництва українських доріг відтепер контролюватимуть незалежні іноземні компанії.

Дивися повний текст Іноземні компанії контролюватимуть, як Укравтодор ремонтує дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:46

А сколько эти компании возьмут за свои услуги? и кто хозяин этих компаний?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:35

Зачем было удалять комментарий?
Я же написал то же самое что и Романтик.
Возьмут и распилить, стырить в нашем государстве это слова синонимы.
p_a_l
 
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