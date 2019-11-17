Радник прем'єр-міністра України Юрій Голік повідомив, що якість ремонту і будівництва українських доріг відтепер контролюватимуть незалежні іноземні компанії.
Дивися повний текст Іноземні компанії контролюватимуть, як Укравтодор ремонтує дороги.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:27
Іноземні компанії контролюватимуть, як Укравтодор...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземні компанії контролюватимуть, як Укравтодор ремонтує дороги.
Додано: Вів 10 гру, 2019 15:46
А сколько эти компании возьмут за свои услуги? и кто хозяин этих компаний?
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:35
Зачем было удалять комментарий?
Я же написал то же самое что и Романтик.
Возьмут и распилить, стырить в нашем государстве это слова синонимы.
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