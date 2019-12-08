Про це заявив керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у ефірі програми "Свобода слова".
Дивися повний текст Міста відключать від газу: Коболєв назвав ще одну небезпеку від зупинки транзиту.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 13:31
Міста відключать від газу: Коболєв назвав ще одну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міста відключать від газу: Коболєв назвав ще одну небезпеку від зупинки транзиту.
Додано: Вів 10 гру, 2019 15:48
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