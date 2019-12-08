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Міста відключать від газу:
Коболєв назвав ще одну...

Міста відключать від газу: Коболєв назвав ще одну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:31

Міста відключать від газу: Коболєв назвав ще одну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у ефірі програми "Свобода слова".

Дивися повний текст Міста відключать від газу: Коболєв назвав ще одну небезпеку від зупинки транзиту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:31

Дайте ему премию. Пусть мамочка порадуется
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Отакої!
А недавно говорили, что "проблем не будет"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:39

План Б был отапливаться электроэнергией. А это какой план? В или Г?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 15:48

  RomanTik написав:План Б был отапливаться электроэнергией. А это какой план? В или Г?

Все основные и запасные планы в стране кодируются в литеру "Г".
Black Jack - White Business
ruvex
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