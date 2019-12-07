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НБУ назвав переваги плаваючого
курсу гривні до долара

НБУ назвав переваги плаваючого курсу гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:48

НБУ назвав переваги плаваючого курсу гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Режим плаваючого курсу гривні до долара, якого додержується Національний банк України, дає низку переваг для економіки.

Дивися повний текст НБУ назвав переваги плаваючого курсу гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:48

т.е. отрицательное сальдо в 10 млрд все же стоит воспринимать как тревожный звоночек?
siriys
 
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