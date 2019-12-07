Режим плаваючого курсу гривні до долара, якого додержується Національний банк України, дає низку переваг для економіки.
Дивися повний текст НБУ назвав переваги плаваючого курсу гривні до долара.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:48
НБУ назвав переваги плаваючого курсу гривні до долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав переваги плаваючого курсу гривні до долара.
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:48
т.е. отрицательное сальдо в 10 млрд все же стоит воспринимать как тревожный звоночек?
Додано: Вів 10 гру, 2019 18:56
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:17
andrein а они туда могут продавать дешевле чем нам но в гораздо больших обьемах и выгода идет от обьема товара.
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:51
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