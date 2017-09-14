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Нефьодов розповів, скільки
грошей в бюджет перерахувала...

Нефьодов розповів, скільки грошей в бюджет перерахувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:56

Нефьодов розповів, скільки грошей в бюджет перерахувала...

Пропонуємо до обговорення:
Державна митна служба в листопаді виконала план і перерахувала до бюджету 30 млрд грн, заявив глава служби Максим Нефедов в ході виступу на конференції в Києві.

Дивися повний текст Нефьодов розповів, скільки грошей в бюджет перерахувала митниця.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:56

Не розумію
>>Державна митна служба в листопаді виконала план і перерахувала до бюджету 30 млрд грн
>>Державний бюджет України за листопад 2019 року одержав 88,831 млрд грн доходів, що на 8,6% нижче від планового показника на цей період
Так виконала чи ні, і треба 30 чи 96 млрд. грн..
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:00

  pogorelets написав:Не розумію
>>Державна митна служба в листопаді виконала план і перерахувала до бюджету 30 млрд грн
>>Державний бюджет України за листопад 2019 року одержав 88,831 млрд грн доходів, що на 8,6% нижче від планового показника на цей період
Так виконала чи ні, і треба 30 чи 96 млрд. грн..

Госбюджет свои доходы не только с таможни берет, какбэ очевидно
sequence
 
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