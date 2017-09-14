Державна митна служба в листопаді виконала план і перерахувала до бюджету 30 млрд грн, заявив глава служби Максим Нефедов в ході виступу на конференції в Києві.
Дивися повний текст Нефьодов розповів, скільки грошей в бюджет перерахувала митниця.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:56
Нефьодов розповів, скільки грошей в бюджет перерахувала...
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Дивися повний текст Нефьодов розповів, скільки грошей в бюджет перерахувала митниця.
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:56
Не розумію
>>Державна митна служба в листопаді виконала план і перерахувала до бюджету 30 млрд грн
>>Державний бюджет України за листопад 2019 року одержав 88,831 млрд грн доходів, що на 8,6% нижче від планового показника на цей період
Так виконала чи ні, і треба 30 чи 96 млрд. грн..
Додано: Вів 10 гру, 2019 17:00
Госбюджет свои доходы не только с таможни берет, какбэ очевидно
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