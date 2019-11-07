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Фонд гарантування продав активи банків на 350 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 гру, 2019 18:46
Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 13 банків, що знаходяться в ліквідації і управлінні фонду, на 349,74 млн грн.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 18:46
и когда будет гасится 4 очередь?
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