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Фонд гарантування продав
активи банків на 350 млн грн

Фонд гарантування продав активи банків на 350 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:46

Фонд гарантування продав активи банків на 350 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 13 банків, що знаходяться в ліквідації і управлінні фонду, на 349,74 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:46

и когда будет гасится 4 очередь?
Ас-пирин
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