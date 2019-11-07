Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 13 банків, що знаходяться в ліквідації і управлінні фонду, на 349,74 млн грн.
Дивися повний текст Фонд гарантування продав активи банків на 350 млн грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 гру, 2019 18:46
Фонд гарантування продав активи банків на 350 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування продав активи банків на 350 млн грн.
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:56
как бы в этом списке не оказался Банк Січ (Пауер банк) … так как цитирую :» Банку Сич (теперь уже Пауєр Банк) грозит признание его структуры непрозрачной. Что черевато для его нормальной деятельности. Заполучить и потопить банк пытается Денис Горбуненко, что в свое время руководил Родовид банком и довел его до грани банкротства. "Непрозрачная структура собственности является основанием для проблемного статуса, который может завершаться неплатежеспособностью и ликвидацией банка", - отмечается в сообщении НБУ. "Денис Горбуненко формально не владеет акциями банка, однако есть обоснованные основания полагать, что он имеет возможность осуществлять решающее влияние на его управление и деятельность. Решающее влияние на банк заключается в возможности оказывать влияние на формирование состава органов управления банка и определение его основных направлений деятельности", - заявили в Нацбанке.»
|