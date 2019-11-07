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Фонд гарантування продав
активи банків на 350 млн грн

Фонд гарантування продав активи банків на 350 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:46

Фонд гарантування продав активи банків на 350 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 13 банків, що знаходяться в ліквідації і управлінні фонду, на 349,74 млн грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:46

и когда будет гасится 4 очередь?
Ас-пирин
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:56

как бы в этом списке не оказался Банк Січ (Пауер банк) … так как цитирую :» Банку Сич (теперь уже Пауєр Банк) грозит признание его структуры непрозрачной. Что черевато для его нормальной деятельности. Заполучить и потопить банк пытается Денис Горбуненко, что в свое время руководил Родовид банком и довел его до грани банкротства. "Непрозрачная структура собственности является основанием для проблемного статуса, который может завершаться неплатежеспособностью и ликвидацией банка", - отмечается в сообщении НБУ. "Денис Горбуненко формально не владеет акциями банка, однако есть обоснованные основания полагать, что он имеет возможность осуществлять решающее влияние на его управление и деятельность. Решающее влияние на банк заключается в возможности оказывать влияние на формирование состава органов управления банка и определение его основных направлений деятельности", - заявили в Нацбанке.»
finuser318
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