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Кабмін обмежив держпідтримку фермерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 гру, 2019 18:50
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів обмежив суму державної підтримки фермерів до 50 мільйонів гривень в одні руки замість 150 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Кабмін обмежив держпідтримку фермерів
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Додано: Вів 10 гру, 2019 18:50
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