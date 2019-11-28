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Кабмін обмежив
держпідтримку фермерів

Кабмін обмежив держпідтримку фермерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:50

Кабмін обмежив держпідтримку фермерів

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів обмежив суму державної підтримки фермерів до 50 мільйонів гривень в одні руки замість 150 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Кабмін обмежив держпідтримку фермерів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:50

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