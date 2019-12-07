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СБУ викрила схему розкрадання
грошей для дитсадків

СБУ викрила схему розкрадання грошей для дитсадків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:54

СБУ викрила схему розкрадання грошей для дитсадків

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України (СБУ) викрила керівників одного з департаментів міськради Южноукраїнська Миколаївської області в розкраданні грошей, призначених для реконструкції дитсадків.

Дивися повний текст СБУ викрила схему розкрадання грошей для дитсадків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:54

Обычный откат.
Не знал что СБУ теперь и детсадами занимается.
Молодцы ребята.
Хочу завтра услышать разоблачение от СБУ, как дворничка метлу украла.
p_a_l
 
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