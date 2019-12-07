RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
СБУ викрила схему розкрадання
грошей для дитсадків

СБУ викрила схему розкрадання грошей для дитсадків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:54

СБУ викрила схему розкрадання грошей для дитсадків

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України (СБУ) викрила керівників одного з департаментів міськради Южноукраїнська Миколаївської області в розкраданні грошей, призначених для реконструкції дитсадків.

Дивися повний текст СБУ викрила схему розкрадання грошей для дитсадків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92313
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:54

Обычный откат.
Не знал что СБУ теперь и детсадами занимается.
Молодцы ребята.
Хочу завтра услышать разоблачение от СБУ, как дворничка метлу украла.
p_a_l
 
Повідомлень: 2450
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:02

p_a_l, та запросто. Причём, если вышеупомянутых руководителей, как максимум, уволят, то дворника посадят.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:14

зря вы так про дворников.никто их не посадит.ибо все дворники тайные агенты сбу.или даже двойные агенты.они знают все.и про всех.правда только на своем участке.
Tabak
 
Повідомлень: 195
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:33

  Tabak написав:зря вы так про дворников.никто их не посадит.ибо все дворники тайные агенты сбу.или даже двойные агенты.они знают все.и про всех.правда только на своем участке.

Ну тогда сбушнику в моем доме очень сильно повезло с работой. Так нажираться на работе чтобы на ногах с утра не стоять. Ордер нужно дать за качественное внедрение в эту сферу. :D
p_a_l
 
Повідомлень: 2450
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нефьодов розповів, скільки грошей в бюджет перерахувала...
R2 » Вів 10 гру, 2019 16:56
2 86
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 17:00
sequence
Шахраї розробили нову схему телефонних обманів
R2 » Пон 09 гру, 2019 20:34
8 475
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 14:12
chipmunk
Поліція викрила схему підкупу лікарів на 140 млн гривень
R2 » П'ят 06 гру, 2019 22:21
3 213
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 гру, 2019 18:15
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14501)
11.12.2019 00:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.