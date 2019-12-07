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СБУ викрила схему розкрадання грошей для дитсадків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 гру, 2019 18:54
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України (СБУ) викрила керівників одного з департаментів міськради Южноукраїнська Миколаївської області в розкраданні грошей, призначених для реконструкції дитсадків.
Дивися повний текст СБУ викрила схему розкрадання грошей для дитсадків
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R2
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Додано: Вів 10 гру, 2019 18:54
Обычный откат.
Не знал что СБУ теперь и детсадами занимается.
Молодцы ребята.
Хочу завтра услышать разоблачение от СБУ, как дворничка метлу украла.
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p_a_l
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Додано: Вів 10 гру, 2019 22:02
p_a_l, та запросто. Причём, если вышеупомянутых руководителей, как максимум, уволят, то дворника посадят.
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moveton
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Додано: Вів 10 гру, 2019 22:14
зря вы так про дворников.никто их не посадит.ибо все дворники тайные агенты сбу.или даже двойные агенты.они знают все.и про всех.правда только на своем участке.
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Tabak
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Додано: Вів 10 гру, 2019 23:33
Tabak написав:
зря вы так про дворников.никто их не посадит.ибо все дворники тайные агенты сбу.или даже двойные агенты.они знают все.и про всех.правда только на своем участке.
Ну тогда сбушнику в моем доме очень сильно повезло с работой. Так нажираться на работе чтобы на ногах с утра не стоять. Ордер нужно дать за качественное внедрение в эту сферу.
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p_a_l
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Додано: Сер 11 гру, 2019 07:48
p_a_l написав:
Обычный откат.
Не знал что СБУ теперь и детсадами занимается.
Молодцы ребята.
Хочу завтра услышать разоблачение от СБУ, как дворничка метлу украла.
Так откат это взятка, не?
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Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Навуходоносор
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